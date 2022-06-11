محافظ القاهرة يكرم 66 طالبا فازوا في مسابقة حفظ القرآن الكريم «صور»

كرّم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة 66 طالبا وطالبة بمراحل التعليم المختلفة، والذين حصلوا على المراكز الأولى في المسابقة الدينية، وذلك خلال الحفل الذي أقامته محافظة القاهرة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ومديرية الأوقاف بديوان عام المحافظة، وشمل التكريم توزيع جوائز مالية وشهادات تقدير ومصاحف عليهم.

وأكد محافظ القاهرة أن جميع مؤسسات الدولة لم تألوا جهدًا فى دعم حفظة القرأن الكريم، مشيرًا إلى أن الهدف من تنظيم هذه المسابقة وتكريم الفائزين بها هو ترسيخ القيم الدينية والأخلاقية في نفوس النشء من طلاب مراحل التعليم المختلفة، ونشر مبادئ الدين الصحيحة.

وأضاف محافظ القاهرة فى كلمته، أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته كما أكد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، موجهاً الشكر والتقدير والعرفان لأولياء الأمور لحرصهم على تعليم أبنائهم حفظ القرأن داعيًا الله أن يلبسهم تاج الوقار بما حفظ أبنائهم من آيات القرآن ، وأن يجنوا الثمار المبارك لعملهم المخلص

أقسام المسابقة

وتنقسم المسابقة إلى مستويين، مستوى خاص يتم اختيار المشاركين فيه على أساس حفظ القرآن الكريم كاملاً بالتفسير، ومستوى عام تم تصنيفه على مراحل التعليم المختلفة، حيث تتضمن المرحلة الثانوية حفظ 10 أجزاء من القرآن، والمرحلة الإعدادية تشمل حفظ 5 أجزاء من القرآن، أما المرحلة الابتدائية تتضمن حفظ جزأين من القرآن، بالإضافة إلى الأحاديث الأربعين النبوية التي تحض على قيمة العمل والتحلي بالأخلاق الحسنة ودراسة السيرة النبوية ونبذة عن بعض الشخصيات الإسلامية لكل المستويات.

230 طالبا شاركوا في المسابقة

وذكر محافظ القاهرة أن المسابقة تقدم لها 230 طالبا وطالبة تم اختبارهم فى مدرسة الجمعية الخيرية الإسلامية بنين بمعرفة لجنة من أساتذة كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر وموجهي التربية والتعليم.

وأسفرت الاختبارات عن فوز 66 طالبا وطالبة، منهم 19 طالبا وطالبة في المستوى الخاص، حيث حصل 3 طلاب على المركز الأول، و5 طلاب على المركز الثاني، و11 طالبا وطالبة على المركز الثالث، كما فاز 6 طلاب على مستوى المرحلة الثانوية، حيث حصل طالب على المركز الأول، و3 طلاب على المركز الثاني وطالبتين على المركز الثالث.

وأشار المحافظ إلى فوز 27 طالبا وطالبة في المرحلة الإعدادية، حيث حصل 7 طلاب على المركز الأول، و16 طالبا على المركز الثاني، و4 طلاب على المركز الثالث.

وفاز 14 طالبا وطالبة بالمرحلة الابتدائية، حيث حصل طالبان على المركز الأول، و4 طلاب على المركز الثاني، و8 طلاب على المركز الثالث. وتراوحت قيمة الجوائز التى حصل عليها الطلاب بين 5 آلاف جنيه للمراكز الأولى وحتى 1500 جنيه.