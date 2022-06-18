الصحة: إلغاء الإجراءات الاحترازية ضد كورونا داخل مصر قيد الدراسة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن هناك مناقشات في الفترة الحالية لدراسة إلغاء الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا داخل مصر.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الموافقة على إلغاء الإجراءات الاحترازية من عدمها سيكون من خلال لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، وكل القرارات المتعلقة بفيروس كورونا تكون تحت دراسة شديدة ولا يوجد قرار بدون دراسة للسلبيات المتعلقة بيه أو الإيجابيات، الوضع الوبائي المحلي والعالمي تحت المتابعة المستمرة.

الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا ليست ترفيهية

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أنه لا غنى عن التطعيمات بلقاحات كورونا حتى في حال إلغاء الإجراءات الاحترازية، كما أن لقاح كورونا من المقرر أن يكون موسميا، والتطعيمات به مستمرة وهناك توسعات كبيرة داخل جميع المحافظات للوصول الى المستهدف، لافتا إلى أن الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا في غاية الأهمية وليست ترفيهية، وإنما لها أهمية في تعزيز مناعة الجسم ضد فيروس كورونا ومتحوراته التي تظهر من وقت إلى آخر ومن المتوقع ظهور متحورات أخرى.

99% من إصابات كورونا في مصر لحالات شديدة البساطة

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أننا في مصر نعيش في فترة مناعة القطيع، وشدة الإصابات خفت ونجحنا في أن نقضي على فكرة دخول المستشفيات بحالات شديدة الخطورة، وتخفيف الضغط على المنظومة الصحية التي أربكتها جائحة فيروس كورونا، لافتا إلى أن 99% من إصابات كورونا في مصر لحالات شديدة البساطة كنزلات البرد، وهو الأمر الذي ساعد لجنة إدارة الأزمات في اتخاذ عدد من الإجراءات لتخفيف قيود كورونا.

وأشار إلى أن الدولة تسعى إلى تطوير الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية «فاكسيرا» بفرعيها لتطوير صناعة اللقاحات، وتحويل مصر إلى مركز لتصدير اللقاحات لقارة إفريقيا، لافتا إلى أن التوزيع غير العادل للقاحات في القارة السمراء سيؤخر إعلان منظمة الصحة العالمية لانتهاء الجائحة وتحويل الفيروس إلى مرض متوطن.