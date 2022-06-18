احذر.. عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة: السجن ودفع 200 ألف جنيه

حذرت وزارة التربية والتعليم من عقوبات الغش في امتحانات الثانوية العامة، التي تصل عقوبتها إلى الحبس ودفع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، إذ شددت الوزارة على تطبيق القانون الجديد لمكافحة الغش في الامتحان على الغشاشين بلا تهاون.

قانون الغش في امتحانات الثانوية العامة

غلَّظ قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، الذي نشر بالجريدة الرسمية، في أكتوبر الماضي 2021، عقب تصديق رئيس الجمهورية على إصدار القانون رقم 205 لسنة 2020 والخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، الذي وافق عليه مجلس النواب أغسطس 2020، وترصد «الوطن» عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة، وفقًا لنص القانون، بالتزامن مع اقتراب ماراثون الامتحانات.

عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة

واستمرارًا للحديث عن عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة، فبحسب قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، تطبق العقوبات على من يطبع أو يروج أسئلة الامتحانات بأية وسيلة أو في أية نظم تقييم سواء في مدارس مصرية أو أجنبية أو امتحانات المعادلة وتشمل العقوبات الحبس والغرامة والحرمان من الامتحانات، وعاقب أيضًا من يحوز أجهزة محمول أو أي نوع من أجهزة الاتصال.

الحبس والغرامة عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة

ونص القانون رقم 205 لسنة 2020 والخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، على أن يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.

كما تضمَّن القانون أن يعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما جاء بنص القانون: يحظر على الطالب الغش أو الشروع فيه لأن ذلك يؤدي إلى منعه من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد، كما أن حيازة وسيلة غش يؤدي لغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وفي حالة الامتحانات المعادلة، التي تمنحها المدارس الأجنبية، يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقًا للنظام المصري دورين متتاليين.