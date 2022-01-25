بعد واقعة مصطفى محمد.. تعرف على عقوبة الغش في الامتحانات

أثارت واقعة ضبط شاب يؤدي الامتحان بدلا من لاعب المنتخب المصري مصطفى محمد بأحد المعاهد في أبو النمرس، الاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تزال التحقيقات طور العمل لمعرفة ملابسات الواقعة، لكن البعض يتساءل عن العقوبات التي تنتظر الطرفين في حالة إثبات الواقعة، خاصة وأن طلاب الجامعات يؤدون خلال الفترة الجارية اختبارات منتصف العام في مختلف الكليات في مصر.

وحتى لا تتعرض للعقوبة التي تصل للفصل والحرمان من الانتساب للجامعات المصرية، تستعرض «الوطن» عقوبة إثبات محضر الغش في الامتحانات الجامعية، وفق لائحة عقوبات الغش في الامتحان التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات في التقرير التالي:

عقوبة محضر الغش في الامتحانات الجامعية

ووضع المجلس الأعلى للجامعات، عددًا من العقوبات التي تطال الطالب في حالة تم إثبات الغش، أو إثارة الشغب داخل لجان الامتحان، وهي كالآتي:

وبحسب اللائحة، ففي حالة قيام الطالب بأعمال شغب خلال الامتحان وأثرت بشكل سلبي على زملائه، يفصل من الجامعة مدة ترم دراسي كامل.

وتصل عقوبة الغش، إذا تمكن المراقب من العثور على أي مواد لها علاقة بالامتحان التي يؤديها الطلاب، إلى تحرير محضر غش، وفي حالة الإثبات، يعد الامتحان لاغيًا، ويحرم من دخول الامتحان التالي، ويحصل على درجة صفر في المادة.

ويحق للعميد أو من ينوب عنه أو رئيس القاعة، بتفتيش الطالب إذا كانت هناك أدلة تدعو للاشتباه بأن الطالب يقوم بالغش.

انتحال صفة الغير في الامتحان

أما في حالة مصطفى محمد، وهي إثبات انتحال شخص لصفة طالب وأداء الامتحان عنه، فكلا الطرفين يتم احالته إلى القضاء.

لائحة عقوبات الغش في الامتحانات

وبحسب لائحة عقوبات الغش في الامتحانات، يجب على كل طالب حاول الغش وتم ضبطه، يعد امتحانه لاغيا، ويحول إلى لجنة الانضباط، وفي حال إثبات الواقعة، يلغي الامتحان في جميع مقررات الدورة الامتحانية، ويعطي فيها صفر، ويعاقب بالحرمان من التقدم إلى الامتحانات 4 دورات امتحانية على الأكثر.