الدقهلية تستعد لاستقبال 49 ألف طالب في امتحانات الثانوية العامة

أكد علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، الاستعداد لاستقبال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021 /2022، والمقرر انطلاقها يوم الاثنين المقبل حتى 21 يوليو المقبل.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات 49 ألفا و682 طالبا وطالبة بالثانوية العامة بمدارس المحافظة، منهم 27 ألفا و252 طالبا وطالبة بالقسم العلمي علوم، و6630 طالبا وطالبة بالقسم علمي رياضة، و14 ألفا و381 طالبا وطالبة بالقسم الأدبي، وذلك في 1496 لجنة منتشرة بمدن وقرى المحافظة.

جاهزية 1496 لجنة المنتشرة بمدن وقرى المحافظة

وأضاف «عبد الرؤوف»، في بيان صحفي، انتهاء استعدادات لجان الامتحان وجاهزية 1496 لجنة المنتشرة بمدن وقرى المحافظة التابعة 17 إدارة تعليمية، من استمرار أعمال التعقيم والتطهير وتوفير المطهرات، والإضاءة الجيدة وإضافة لمتطلبات السلامة المهنية، فضلا عن توفير الجو الهادئ لهم.

تجهيز 37 استراحة لرؤساء اللجان والمراقبين

وأشار إلى الانتهاء من تجهيز 37 استراحة خصصتها المديرية لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والمعاونين المنتدبين للعمل بلجان الامتحانات بالمحافظة، وتم التشديد على مشرفي الاستراحات بتذليل العقبات والعمل على توفير الإقامة المريحة اللائقة بمكانة المعلم وضيوف المحافظة وتجهيزها بالأثاث ووسائل الراحة اللازمة والخدمات المعاونة، ومراعاة قرب موقعها من لجان الامتحانات.

توفير الأجواء الآمنة للطلاب

وأكد إنهاء الاستعدادات اللازمة لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر، وتذليل ما يعترضها من معوقات وتوفير الأجواء الآمنة للطلاب، والالتزام بالقرارات والتعليمات والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، وتكثيف أعمال تعقيم وتطهير مقار اللجان قبل وبعد الامتحانات وتوافر الإنارة الكافية والبديلة حال انقطاع التيار الكهربائي.

تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية

وأوضح أنه تم الاطمئنان على وسائل التهوية اللازمة داخل اللجان مع تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية للمتابعة والتنسيق مع الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، لتذليل أى عقبات وحل المشكلات فور حدوثها، لافتا إلى عقد برتوكول تعاون مع وكيل وزارة الصحة بتوفير طبيب أو زائرة صحية داخل كل لجنة امتحانية، والتأكيد على التباعد والمسافات البينية الآمنة بين الطلاب داخل اللجان.

وأشار «عبدالرؤوف» إلى عقد بروتوكول تعاون مع مديرية أمن الدقهلية لتأمين صناديق أوراق الامتحانات، وتأمين اللجان الامتحانيه خلال امتحانات الثانوية العامة وذلك لحماية الطلاب، مع عدم السماح لذويهم بالتواجد في حرم اللجان ومنع التجمعات فضلا عن منع محاولات الغش من خارج اللجان.