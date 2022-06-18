القائم بأعمال وزير الصحة يؤكد أهمية التنسيق والتكامل بين قطاعات المنظومة

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مؤتمراً صحفياً، على هامش جولته التفقدية اليوم السبت، لعدد من المنشآت الصحية بمحافظة الغربية.

أهمية الزيارات الميدانية والتفقد الدوري للمنشآت الصحية

وأكد الوزير، في كلمته خلال المؤتمر، أهمية الزيارات الميدانية والتفقد الدوري للمنشآت الصحية بالمحافظات، لمتابعة سير العمل بها، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بهدف الارتقاء بصحتهم العامة.

الوزارة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في كل التخصصات الطبية

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في كل التخصصات الطبية، لكل محافظة على حدة، بما يضمن توفير مختلف الخدمات الطبية للمواطنين دون الحاجة للانتقال من محافظة لأخرى.

وأشاد الوزير بمستوى الخدمات الطبية بمنشآت محافظة الغربية، والتي يبلغ عدد سكانها نحو 2,5 مليون نسمة، لافتاً إلى الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتطوير بمستشفيي السنطة المركزي وطنطا العام، مؤكدًا أن بدء العمل بهما سيحدث تغيير ونقلة نوعية في الخريطة الصحية بمحافظة الغربية.

وأوضح الوزير أن الطفرة التي يشهدها القطاع الصحي بمحافظة الغربية من أعمال تطوير ورفع كفاءة وإنشاءات جديدة، سيساعد في تخفيف العبء عن كاهل المريض المصري، من خلال توفير خدمات الصحية ذات كفاءة، في مختلف التخصصات.

ولفت الوزير إلى أهمية التنسيق والتكامل بين كل قطاعات المنظومة الصحية في مصر، بما يضمن استمرار الارتقاء بالمنظومة، مثمناً مجهودات القطاعات والهيئات التابعة لوزارة الصحة على أدائهم المتميز وحرصهم على رضاء المرضى من خلال الارتقاء بالمنظومة الصحية.

ومن جانبه، وجَّه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، لحرصه الدائم على المتابعة الميدانية لسير العمل بكل المحافظات، ولاهتمامه بالمنشآت الصحية والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بمحافظة الغربية.