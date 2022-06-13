وزير الصحة الأمريكي «المُطعَّم» يُصاب بـ كورونا للمرة الثانية في أقل من شهر

قالت المتحدثة باسم وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي، سارة لوفينهايم، اليوم، إنه تم اختبار الوزير خافيير بيسيرا للتحقق من إصابته بفيروس كورونا، للمرة الثانية في أقل من شهر، وتابعت لوفينهايم في تصريحات نقلتها شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية، أن اختبار الأجسام المضادة الخاص بالوزير كانت نتيجته إيجابية.

«بيسيرا» مُطعَّم بالكامل ويعاني من أعراض خفيفة لـ كورونا

وتابعت لوفينهايم أن بيسيرا تم تطعيمه بالكامل وكذلك تلقى الجرعة المعززة ضد فيروس كورونا، وهو الآن يعاني من أعراض خفيفة للفيروس، ومن المقرر أن يواصل أداء مهامه كوزير للصحة والخدمات الإنسانية، وهو حاليا في العزل الصحي لكنه يؤدي مهام عمله.

الوزير لم يخالط بايدن وهاريس خلال قمة الأمريكتين

يذكر أن الوزير بيسيرا كان قد شارك خلال الأسبوع الماضي في قمة الأمريكتين التي عقدت في مدينة لوس أنجلوس، وشارك في القمة الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس، لكن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية قالت إن الوزير خافيير بيسيرا لم يكن على اتصال وثيق بالرئيس بايدن أو النائبة هاريس خلال اجتماع قمة الأمريكتين، وتم تحديد «الاتصال الوثيق» طبقا لتعريف مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

وتابعت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية: «الوزير بيسيرا لا يزال منكبا على واجبات مكتبه وهو في العزل الصحي، وهو حريص على العودة إلى الاجتماعات الشخصية، في أسرع وقت ممكن».

مسؤولون أمريكيون أصيبوا بكورونا مؤخرا

يذكر أن نتيجة اختبار مستشارة السياسة الداخلية في البيت الأبيض، سوزان رايس، لفيروس كورونا قد أتت إيجابية الشهر الماضي، في حين أن العديد من أعضاء مجلس الوزراء، بمن فيهم وزير الخارجية أنطوني بلينكين، ومديرة الاتصالات بالبيت الأبيض كيت بيدينجفيلد، ونائبة الرئيس كامالا هاريس، ورئيس أركان الجيش الأمريكي الجنرال جيمس ماكونفيل، ووزير الزراعة توم فيلساك، أثبتت الاختبارات إيجابية في الأسابيع الأخيرة.