بيان عاجل حول الحالة الصحية للرئيس الأمريكي بايدن عقب سقوطه بالدراجة

قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن بخير بعد أن سقط من دراجته، اليوم، خلال رحلة في حديقة حكومية بالقرب من منزله في شاطئ ريهوبوث بولاية ديلاوير، وذلك في أول تعليق بشأن الحالة الصحية للرئيس بايدن عقب الواقعة التي جرى تداولها على نطاق واسع في وسائل الإعلام الأمريكية.

ويشكك بعض المراقبين في الحالة الصحية للرئيس الأمريكي بايدن، خصوصا مع سنه الكبيرة إذ يبلغ من العمر 79 عامًا، وهو أمر كان مثيرًا للانتقاد منذ ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية.

مسؤول أمريكي: الرئيس بايدن بخير ولا يحتاج إلى رعاية طبية

وأضاف المسؤول، في بيان صدر للصحفيين المسافرين مع الرئيس أنه لا يحتاجه لرعاية طبية، وذلك بحسب ما نقلت شبكة سي إن إن الإخبارية ووكالة بلومبرج الأمريكيتين.

وقال المسؤول بشأن الحالة الصحية للرئيس الأمريكي إنه «كما قال الرئيس، هو بخير، وما حدث أن قدمه علقت في الدواسة أثناء ترجله وهو بخير».

وأضاف المسؤول الأمريكي: «ليست هناك حاجة إلى رعاية طبية، ويتطلع الرئيس إلى قضاء بقية اليوم مع أسرته»، حيث يحتفل بذكرى زواجه الخمس والأربعين.

تفاصيل سقوط الرئيس بايدن من فوق دراجته تزامنًا مع الاحتفال بعيد زواجه

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن تعرض لموقف محرج اليوم عندما سقط من فوق دراجته بالقرب من منزله، وسط عديد من الصحفيين والمواطنين الذين كان يترقبونه بكاميراتهم وهواتفهم، ليسقط أمام أعينهم.

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام مختلفة، فإن الرئيس بايدن كان يحاول الوقوف مرة واحدة في منطقة بها دوران، لكن قدمه علقت في دواسات الدراجة، ليسقط على الأرض ويظهر مستلقيا على ظهره.

لكن الرئيس الأمريكي وقف مرة أخرى، وأكد أنه بخير وسط تصفيق من المتواجدين للرجل الذي سيبلغ من العمر 80 عامًا في نوفمبر المقبل.