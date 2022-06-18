سقوط الرئيس الأمريكي بايدن من دراجته أثناء احتفاله بعيد زواجه «فيديو»

موقف لم يكن في الحسبان وهو سقوط الرئيس الأمريكي جو بايدن رفقة زوجته خلال الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والأربعين لزواجهما، حيث سقط «بايدن» من دراجته أثناء الركوب بالقرب من منزله على شاطئ ريهوبوث في ديلاوير يوم الجمعة الماضي، وفق ما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، وفيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق الواقعة.

وعادة ما تثير مثل هذه المواقف جدلًا بشأن الحالة الصحية للرئيس الأمريكي جو بايدن وظروف سنه، الذي سبق وتعرض لإصابة في القدم.

تفاصيل سقوط الرئيس بايدن من فوق دراجته

وفي تفاصيل سقوط الرئيس بايدن، قال الرئيس الأمريكي للصحافة «أنا بخير»، بعد التعثر الذي تعرّض له في الساعة التاسعة والنصف صباحاً، وقال «بايدن» للصحفيين إنه واجه مشكلة في نزع حذائه عن دواسات الدراجات، ما تسبب في السقوط، وتم تصويره جالسًا على الرصيف بعد الحادث ، محاصرًا في إطار الدراجة.

وتُظهر اللقطات «بايدن» مع زوجته «جيل» - محاطًا بوكلاء - يسيران على طريق دراجات بالقرب من منزلهما على شاطئ ريهوبوث، بينما ينتظر المواطنون والصحافة الموكب وهواتفهم وكاميراتهم، ومع ذلك، سرعان ما سقط الرئيس الأمريكي بشكل غير متوقع مباشرة أثناء مروره وسط الحشد، وهرع العشرات من العملاء لمساعدة الرئيس بعد السقوط، الذي حدث أثناء توقفه لتحية حشد على درب في جوردونز بوند.

بايدن يظهر مستلقيًا على ظهره

وتُظهر الصور «بايدن» مستلقيًا على ظهره وقدميه في الهواء بعد السقوط، حيث احتشد المراسلون والمصورون لإلقاء نظرة، وبعد حوالي 10 ثوانٍ على الخرسانة، كان «بايدن» قادرًا على رفع نفسه بمساعدة من حراسه الأمني ​​- ما أسفر عن جولة من التصفيق من المتفرجين، أخبر الحشد أن «قدمه قد أصيبت».

ومع ذلك، فإن الرئيس - الذي كاد أن يسقط الشهر الماضي وهو يصعد على درج طائرة الرئاسة - شرع في استجماع نفسه، وقضى عدة دقائق في الدردشة مع المجموعة التي تجمعت لمشاهدته على الدراجة.

وتذكرنا تلك الزلة بالرحلة التي قام بها الرئيس الشهر الماضي على درج طائرة الرئاسة في إلينوي - والتي عادت بدورها إلى حادثة العام الماضي في أتلانتا، حيث سقط الرئيس على درج الطائرة ثلاث مرات.