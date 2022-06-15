بايدن: مساعدات عسكرية لأوكرانيا بمليار دولار تشمل أسلحة بعيدة المدى

في تحد جديد من الرئيس الأمريكي جو بايدن، لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، أعلن «بايدن» تخصيص مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، تتضمن أسلحة بعيدة المدى وصواريخ مضادة للسفن، وذلك في أعقاب تحذيرات روسية من أن إرسال مثل هذه الأسلحة يزيد من خطر اندلاع صراع مباشر بين روسيا والولايات المتحدة، وسيؤدي لضرب ما وصفته روسيا بمراكز صنع القرار التي لم تستهدفها من قبل.

الرئيس الأمريكي: مليار دولار مساعدات لأوكرانيا تشمل صواريخ مضادة للسفن

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه أبلغ الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بتخصيص مليار دولار من المساعدات العسكرية لتعزيز الأمن، حسب قوله، كاشفا عن أن المساعدات العسكرية لأوكرانيا تشمل أسلحة بعيدة المدى وصواريخ مضادة للسفن، وذلك حسبما نقلت «العربية نت» في نبأ عاجل.

وأضاف بايدن، أن جزءا من المليار دولار المقدمة لأوكرانيا سيخصص لمساعدة العمليات العسكرية في إقليم دونباس في شرق أوكرانيا، الذي تحقق فيه روسيا تقدما عسكريا ملحوظا على مدار الأيام الماضية، وسط توقعات بسقوطه بالكامل في يد روسيا خلال أسابيع.

وبالإضافة لما سبق، قال الرئيس الأمريكي: «سنقدم 225 مليون دولار كمساعدات إنسانية للشعب الأوكراني».

تحذيرات روسية لأمريكا من إرسال أسلحة.. واستغاثة أوكرانية بالغرب

وكانت روسيا قد حذرت الولايات المتحدة والغرب من أن إرسال أسلحة بعيدة المدى لأوكرانيا سيؤدي لقيام روسيا بضرب مراكز صنع القرار في أماكن لم تضربها من قبل، كما أنها ستزيد من مساحة الأراضي التي ستبسط سيطرتها عليها في أوكرانيا بغرض تأمين حدودها، مشيرة إلى أن إرسال هذه الأسلحة يزيد من خطر الصدام المباشر بين روسيا والولايات المتحدة.

وجاء الإعلان عن المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا بعد يوم من استغاثة لوزارة الدفاع الأوكرانية، أشارت فيها إلى أن قواتها لن تستطيع الصمود طويلا، وأن الوضع صعب جدا في إقليم دونباس الواقع في شرق أوكرانيا، لافتة إلى أنها حصلت على نحو 10% فقط من الأسلحة التي تطالب بها الغرب، وأنها لن تتمكن من الانتصار على القوات الروسية من دون مساعدة شركائها الغربيين.