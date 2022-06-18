ليبيا تعلن إغلاق الساحل الغربي لمكافحة الهجرة غير الشرعية

أعلن جهاز دعم الاستقرار الليبي، اليوم السبت، إغلاق الساحل الغربي لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وفق نبا عاجل نقلته قناة «العربية».

انتقال المهاجرين غير الشرعيين لأوروبا

ويشار إلى أنّه في السنوات الأخيرة أصبحت ليبيا إحدى النقاط المهمة للانتقال إلى أوروبا بالنسبة للمهاجرين الأفارقة غير الشرعيين الفارين من الفقر والصراع.

تفادي الوفيات بين المهاجرين

ولفتت المنظمات غير الحكومية وحقوق الإنسان إلى أن معظم المعاناة والوفيات على طول طريق وسط البحر الأبيض المتوسط ​​يمكن تفاديها، ومع التحديات العديدة التي تواجه الأمن القومي الليبي، سيتطلب التعافي والتطور الناجح، من أجل توفير السلامة العامة لمواطنيها وضمان الأمن القومي.