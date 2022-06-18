محمد عز العرب: التعاون بين مصر والبحرين نموذج للعلاقات العربية البينية

قال الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إن العلاقات المصرية- البحرينية نموذج للعلاقات المصرية العربية أو العلاقات العربية البينية، موضحًا أن مصر دعمت البحرين منذ اليوم الأول لحصولها على الاستقلال من الاستعمار البريطاني، حيث كانت مصر من أوائل الدول التي سارعت بالاعتراف بالاستقلال البحريني في مطلع سبعينيات القرن الماضي.

البحرين كانت من أوائل الدول التي أيَّدت ثورة 30 يونيو

وأضاف عز العرب، في مداخلة هاتفية مع الاعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد، أن البحرين كانت من أوائل الدول التي أيدت ثورة 30 يونيو، كما أن العاهل البحريني حمد بن عيسى كان لديه حرص بشكل مستمر على مشاركة مصر في لحظات فارقة مثل حضور حفل تنصيب الرئيس السيسي وحضور افتتاح قناة السويس ودعم الاقتصاد الوطني والقمم العربية التي استضافتها مصر.

توافقات بين القيادة السياسية للبلدين

وتابع، أن هناك أيضا بُعدا يرتبط بالتوافقات بين القيادة السياسية في البلدين إزاء التغيرات والتحولات الإقليمية، حيث تشارك البحرين مصر التوصل إلى تسوية سلمية في الصراعات العربية الداخلية المسلحة في ليبيا أو اليمن أو سوريا، ولديهما موقف مشترك من محاربة التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة عابرة الحدود.

وأكد أن هناك توافقات مشتركة بين القيادة المصرية والقيادة البحرينية في مسألة توحيد الصف العربي وتعزيز الجهود التي تبذلها القاهرة لصالح الأمة العربية وضرورة أن يكون هناك توافقات بين الدول العربية لمواجهة التدخلات من الدول القوى الإقليمية مثل إيران.