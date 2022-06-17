السيسي يعلن انضمام مصر لمبادرة التعهد العالمي للميثان لخفض الانبعاثات

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي انضمام مصر لمبادرة التعهد العالمي للميثان في المسار المعني للبترول والغاز، والذي ستسعى مصر من خلاله لتعزيز جهودها لخفض انبعاثات قطاع البترول والغاز الطبيعي من غاز الميثان، واستنادا للخبرات والتمويل الذي توفره المبادرة بالتعاون مع الشركاء الدوليين في هذا القطاع.

السيسي: من الضروري أن تشعر الدول النامية بوجود اهتمام بأولوياتها

وأوضح الرئيس السيسي، خلال مشاركته في منتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ، أن قدرة المجتمع الدولي على المضي قدما بشكل موحد نحو تنفيذ التزاماتنا وتعهداتنا وفقا لاتفاق باريس رهن بمقدار الثقة التي نتمكن من بنائها فيما بيننا، وبمناخ يتوجب علينا تهيئته ليكون داعما ومحفزا لمزيد من العمل البنّاء لمواجهة تغير المناخ، مضيفا أنه من الضروري أن تشعر كل الفئات من الدول النامية، خاصة في القارة الأفريقية أن هناك اهتماما بأولوياتها ويتم أخذها في الاعتبار، وأنها تتحمل مسؤوليتها بقدر إمكانياتها وبقدر ما يتاح لها من دعم وتمويل مناسب.