رئيس التحرير

محمود مسلم

السيسي يعلن انضمام مصر لمبادرة التعهد العالمي للميثان لخفض الانبعاثات

كتب:

محمد أيمن سالم
07:37 م | الجمعة 17 يونيو 2022
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

أعلن  الرئيس عبد الفتاح السيسي انضمام مصر لمبادرة التعهد العالمي للميثان في المسار المعني للبترول والغاز، والذي ستسعى مصر من خلاله لتعزيز جهودها لخفض انبعاثات قطاع البترول والغاز الطبيعي من غاز الميثان، واستنادا للخبرات والتمويل الذي توفره المبادرة بالتعاون مع الشركاء الدوليين في هذا القطاع.

السيسي: من الضروري أن تشعر الدول النامية بوجود اهتمام بأولوياتها

وأوضح الرئيس السيسي، خلال مشاركته في منتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ، أن قدرة المجتمع الدولي على المضي قدما بشكل موحد نحو تنفيذ التزاماتنا وتعهداتنا وفقا لاتفاق باريس رهن بمقدار الثقة التي نتمكن من بنائها فيما بيننا، وبمناخ يتوجب علينا تهيئته ليكون داعما ومحفزا لمزيد من العمل البنّاء لمواجهة تغير المناخ، مضيفا أنه من الضروري أن تشعر كل الفئات من الدول النامية، خاصة في القارة الأفريقية أن هناك اهتماما بأولوياتها ويتم أخذها في الاعتبار، وأنها تتحمل مسؤوليتها بقدر إمكانياتها وبقدر ما يتاح لها من دعم وتمويل مناسب.     

اقرأ المزيد:

السيسي: مصر تستهدف تحقيق تحول عادل للاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة 

السيسي: مصر تدرك حجم مسؤوليتها كرئيس لمؤتمر قمة المناخ الـ27

الكلمة الكاملة للرئيس السيسي أمام المنتدى الاقتصادي السنوي الروسي

السيسي يشكر بوتين لدعوة مصر للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الروسي

السيسي: حل الأزمة الاقتصادية العالمية يتطلب استعادة الهدوء دوليا
بقلم محمد أيمن سالم