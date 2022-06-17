السيسي: «cop 27» تقوم على تحقيق مطالب الشعوب لمواجهة التغيرات المناخية

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فعاليات منتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ، عبر الفيديو كونفرانس، بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن، ومشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وسكرتير عام الأمم المتحدة.

وتناول الرئيس السيسي، خلال كلمته، عدة موضوعات ومحاور أبرزها دور مصر في قمة المناخ الـ27 -«cop 27»- واستعداداتها، وكذلك التأكيد على مسؤولية حكومات الدول الصناعية الكبرى تجاه الدول النامية والأقل نموا والمتضررة من آثار التغيرات المناخية.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن قمة المناخ الـ27 تعتبر فرصة تؤكد من خلالها مصر على دعمها للجهود الدولية في مواجهة التغيرات المناخية والتكيف مع آثارها، مضيفا أن مصر تدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها كرئيس للمؤتمر وتعي أن شعوب العالم في شتى أنحاء العالم تتطلع إلى نتائج ملموسة تسهم في تغير حقيقي على أرض الواقع، ينقلنا من مرحلة التفاوض حول النصوص والإعلان عن التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.

وأكد السيسي، أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لدعم الجميع في رفع طموح العمل المناخي، على أن يكون ذلك من خلال مراجعة وتحديث المساهمات المحددة، وبناء عليه قامت مصر مؤخرا بإطلاق استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ 2050، وتقوم حاليا بوضع اللمسات النهائية على مساهمتها المحددة التي ستتضن أهدافا طموحة في القطاعات الرئيسية لتعكس الجهود التي قامت وتقوم بها مصر لتحقيق تحول عادل إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، على نحو يسمح لمصر أن تكون مركزًا للطاقة في المنطقة.

شراكات بين الحكومات والمجتمع المدني لمواجهة تغير المناخ

وأشار الرئيس السيسي، إلى أهمية دور الحكومات في تعزيز الجهود العاملية لمواجهة التغيرات المناخية، وأن التحدي الذي أصبحت تمثله الظاهرة يتجاوز قدرة الحكومات على التحرك منفردة، ومن ثم فإن مصر ستعمل خلال رئاستها لقمة المناخ على إيصال جميع الأصوات وتضمين كل الرؤى والتوجهات، وعلى إقامة شراكات حقيقية بين الحكومات وغيرها من الأطراف الفاعلة من غير المجتمعات من مؤسسات تمويل ومنظمات دولية ومجتمع مدني.

انضمام مصر لمبادرة التعهد العالمي للميثان لخفض انبعاثات البترول والغاز

وخلال الجلسة أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، انضمام مصر لمبادرة التعهد العالمي للميثان في المسار المعني للبترول والغاز، الذي ستسعى مصر من خلاله لتعزيز جهودها لخفض انبعاثات قطاع البترول والغاز الطبيعي من غاز الميثان، واستنادا للخبرات والتمويل الذي توفره المبادرة بالتعاون مع الشركاء الدولين في هذا القطاع.

شراكة مصرية أمريكية لتظيم فعاليات حول التكيف في القارة الأفريقية

وأعلن الرئيس السيسي، انطلاق شراكة مصرية أمريكية تتضمن تنظيم العديد من الفعاليات والأحداث حول التكيف في القارة الأفريقية على مدار العام الجاري، وصولا إلى تدشين مبادرة جديدة ذات تأثير فعال وملموس لدعم جهود التكيف في إفريقيا خلال قمة شرم الشيخ.