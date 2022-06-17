السيسي: شراكة مصرية أمريكية لتنظيم فعاليات حول التكيف في إفريقيا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن نجاح الدورة السابعة والعشرين لقمة المناخ العالمية في الخروج بالنتائج المرجوة ونجاح النظام الدولي متعدد الأطراف لمواجهة تغير المناخ يرتبط ارتباطا وثيقا بحجم ما تشعر به الدول النامية والدول الإفريقية من رضا وارتياح إزاء وجودها في الجهد العالمي، وبقدر ما تبذله الدول المتقدمة من خطوات للوفاء بالتعهدات التي أخذتها على نفسها ذات الصلة بتمويل المناخ ودعم جهود التكيف والتعامل مع الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ في الدول النامية والاقل نموا.

وأوضح الرئيس السيسي، خلال مشاركته في منتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ، أن مصر تعلن عن شراكة مصرية أمريكية تتضمن تنظيم عدد من الفعاليات والأحداث حول التكيف في القارة الإفريقية على مدار العام الجاري، وصولا إلى تدشين مبادرة جديدة ذات تأثير فعال وملموس لدعم جهود التكيف في إفريقيا خلال قمة شرم الشيخ.