سلمى صباحي تحتفل بمرور 17 عاما علي «شبابيك»: ادعوا لـ«إياد وعمرو»

احتفلت الإعلامية سلمى صباحي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بمرور 17 عاما على برنامج «شبابيك».

وكتبت سلمى صباحي قائلة: «18يونيو 2005 زي النهاردة من 17 سنة كانت أول حلقة من برنامج شبابيك، كان أول يوم أطلع على الهوا كمذيعة، كان أول يوم أشتغل فيه الشغل اللي فعلا بحبه، وحلمت بيه ولقيت نفسي فيه، كان أول يوم في مشوار طويل جميل مع جمهور ماعرفهوش ولا يعرفني شخصيا لكن شافوني وسمعوني وصدقوني وحبوني وحبيتهم».

واضافت سلمى: «أثرت فيهم وأثروا فيا.. وحشني شبابيك والناس اللي حبوني من شبابيك وزمايلي فريق البرنامج اللي بقوا أكتر من أهلي وعشت معاهم سنين وإحنا بنعمل البرنامج»، واختتمت بالدعاء بالرحمة لعمرو سمير وإياد داوود الذين رحلا عن عالمنا قائلة: «ألف رحمة ونور يا إياد وعمرو إخواتي حبايبي هاتفضلوا دايما في قلبي وفي دعواتي كل سنة وشبابيك لسه الناس فاكراه».