محمد ممدوح وعلي الطيب يصلان عزاء إياد داود «صور»

وصل منذ قليل لتقديم واجب العزاء في الفنان والمذيع الشاب إياد داود شقيق الكاتب الصحفي خالد داود، عدد من الإعلاميين والفنانين والشخصيات العامة، ومن بينهم محمد عبد العليم داوود عضو مجلس النواب، كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة السابق.

حضور عزاء الفنان إياد داود

كما حضر العزاء الكاتب الصحفي حمدي رزق وجورج إسحاق، والفنان الشاب مؤمن نور، والفنان علي الطيب، والكاتب الصحفي عبد الله السناوي والدكتور حازم حسني أستاذ العلوم السياسية، بالإضافة إلى الفنان محمد ممدوح «تايسون»، وهبة شعير.

وفاة الفنان الشاب إياد داود

توفي الإعلامي والفنان الشاب إياد داود، السبت الماضي، عن عمر ناهز الـ39 عاما، إثر معاناته من مضاعفات فيروس كورونا المستجد الذي أصيب به منذ أيام، ودخل على إثره إلى المستشفى حتى رحل عن عالمنا، وذلك حسب ما كشف شقيقه للوطن.

جنازة الفنان إياد داود

كما شيعت جنازته بعد صلاة ظهر الأحد الماضي من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وذلك بحضور عدد من أصدقائه الذين ظهر عليهم الحزن، بالإضافة إلى حضور شقيقه وخطيبته التي انهارت من البكاء خلال تشييع جثمانه.

أعمال إياد داود

يذكر أن «داود» شارك في تقديم برنامج «شبابيك» مع صديقه الراحل الفنان عمرو سمير الذي رحل عن عالمنا قبل 4 سنوات، كما شارك في عدد من الأعمال الفنية منها: مسلسل «شديد الخطورة» مع الفنان أحمد العوضي، ومسلسل «الداعية» لهاني سلامة، وغيرها من الأعمال الفنية.