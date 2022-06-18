أحلام تنشر فيديو للموسيقار الراحل نادر انيس: تعلمت منك الغناء

استكملت الفنانة الإماراتية الكبيرة أحلام وصلة نعيها للموسيقار الكبير الراحل عازف الكمان نادر أنيس بنشر فيديو لها معه في إحدى حفلاتها وذلك بعد أيام من قيامها بتغيير صورتها الشخصية بصفحتها الرسمية بموقع التغريدات تويتر إلى صورته.

أحلام لـ نادر أنيس: تعلمت منك الكثير يا أستاذي

نشرت أحلام فيديو وهي تقول فيه عن نادر انيس في إحدى الحفلات: «فيه شخص أنا أكن له حب وتقدير ومحبة وامتنان، اللي أنا تعلمت منه الكثير، حتى اليوم وأنا أغني، أسمعه هو يغني، أنا وهو كنا في تيم واحد حتى صرت لا أستطيع أن أغني من غيره، شكرا نادر أنيس على حرصك عليا، وتعلمت منك الغناء، حبيبي أستاذ نادر».

صديقي الصدوق الغالي استاذي نادر انيس الله يرحمك ويغفر لك ربي أجعل هذي الايام خير أيامه وأبدله دار خير من داره واهل خير من اهله يارحيم ارحمه برحمتك يا الله #امانه #إدعوا_له #إنا_لله_وإنا_اليه_راجعون pic.twitter.com/oAvgtb3pbQ — A H L A M ~ ♥️ AAA ♥️ (@AhlamAlShamsi) June 18, 2022

أحلام لـ نادر أنيس: الله يرحمك ويغفر لك

وعلقت أحلام على الفيديو قائلة: «صديقي الصدوق الغالي أستاذي نادر أنيس الله يرحمك ويغفر لك ربي اجعل هذه الأيام خير أيامه وأبدله دارا خيرا من داره وأهل خير من أهله يارحيم ارحمه برحمتك يا الله».

نادر أنيس توفي يوم الأربعاء الماضي

الموسيقار نادر أنيس كان قد رحل عن دنيانا يوم الأربعاء الماضي بعد صراع طويل مع المرض، حيث كان يتلقى العلاج مؤخرًا وتم تشييع جثمانه في اليوم نفسه من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة.

وأقيم اليوم العزاء الخاص به بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بمنطقة السادس من أكتوبر.