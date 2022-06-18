رد غير متوقع.. طفل يسأل بايدن عن طبيعة وظيفة الرئيس بعد سقوطه بالدراجة

تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لموقف محرج اليوم، عندما سقط من فوق دراجته أمام الجمهور بالقرب من منزله، عندما أراد التوقف في منطقة بها دوران، لكن قدميه علقتا في دواسات الدراجة، فسقط على الأرض.

وفي إطار تغطية الواقعة، ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية أنه بعد سقوط بايدن، سأل أحد الأطفال من بين الحشد الذي كان يتواجد قرب الرئيس الأمريكي عن طبيعة إدارة البلاد وطبيعة وظيفة رئيس الجمهورية.

بايدن مازحا: وظيفة الرئاسة مثل أي وظيفة

وقالت «سي إن إن» إن الرئيس الأمريكي رد مازحا على الطفل قائلا: «أوه، إنه مثل أي وظيفة أخرى»، مضيفا: «بعض الأجزاء سهلة وبعضها صعب».

وأتى سقوط الرئيس الجمهوري اليوم من فوق دراجته، بينما كان يستعد للاحتفال بعيد زواجه الخمسة والأربعين، والذي يأتي قبل أشهر قليلة من عيد ميلاده الثمانين، والذي سيكون في شهر نوفمبر المقبل.

صحيفة إسبانية: بايدن تعرض للإذلال بسقوطه من فوق الدراجة

في السياق نفسه، علقت صحيفة ماركا الإسبانية على واقعة سقوط الرئيس بايدن من فوق دراجته، وقالت الصحيفة إن الرئيس الأمريكي تعرض للإذلال هذا الأسبوع ليس لأسباب سياسية هذه المرة، ولكن بسبب دراجته.

وسردت الصحيفة الإسبانية تفاصيل سقوط الرئيس الأمريكي المؤسف، بحسب وصفها، من فوق دراجته، وذلك عندما توقف لتحية بعض المتواجدين في طريقه قرب منزله.

توضيح من مسؤول بشأن الحالة الصحية للرئيس الأمريكي

وكان مسؤول أمريكي أصدر بيانا بشأن الحالة الصحية للرئيس الأمريكي عقب سقوطه من فوق الدراجة، وأكد المسؤول أن الرئيس بايدن بخير كما قال هو.

وأكد أن بايدن ليس بحاجة إلى رعاية طبية، بحسب ما نقلت شبكة سي إن إن، ومن المتوقع أنه يقضي بقية يومه بشكل طبيعي مع أسرته، إذ يحتفل الرئيس الأمريكي بعيد زواجه.