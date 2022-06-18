تعرف على سبب سقوط الرئيس الأمريكي «جو بايدن» من على دراجته

موقف محرج تعرّض له الرئيس الأمريكي جو بايدن، صباح اليوم السبت، وذلك بعدما سقط من دراجته التي كان يتجول بها بالقرب من منزله في شاطئ ريهوبوث بولاية ديلاوير، وفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية وعالمية.

تكهنات بشأن صحة الرئيس الأمريكي

وعقب واقعة سقوط «بايدن» التي التقطتها عدسات الكاميرات الخاصة بالصحفيين بالإضافة إلى مقطع فيديو يوثق لحظة سقوطه وما تلاها من محاولات للنهوض، تكهن الكثيرون بشأن الحالة الصحية للرئيس الأمريكي جو بايدن الذي بات على أعتاب الثمانين من عمره، حيث ذهب البعض إلى أنّ «بايدن» من الممكن أنّه يعاني من بعض الأمراض أو يمر بوعكة صحية أدت إلى سقوطه، إلاّ أنّ مسؤول أمريكي في البيت الأبيض نفى كل تلك الإشاعات المتعلقة بصحة «بايدن».

سبب سقوط بايدن من دراجته

وقال المسؤول الأمريكي أنّ سبب سقوط «بايدن» هو محاولته الوقوف مرة واحدة في منطقة بها دوران، لكن قدمه علقت في دواسات الدراجة، ليسقط على الأرض ويظهر مستلقيا على ظهره، قبل أن يهرع إليه حشد الصحفيين وعدد من المواطنين لمساعدته على النهوض مرّة أخرى، إلاّ أنّ «بايدن» طمئن الحشود أنّه بخير وأشار لهم بيده أنّه على ما يرام.

جولة بالدراجة واحتفال بعيد الزواج

وكان «بايدن» يقترب من نهاية جولة بالدراجة مع السيدة الأولى، الدكتورة جيل بايدن، بالقرب من شاطئ ريهوبوث حيث يحتفل الزوجان بالذكرى السنوية الخامسة والأربعين لزواجهما، وكان الرئيس البالغ من العمر 79 عامًا، محاطًا بعملاء الخدمة السرية، يقود بسرعة معينة نحو منعطف، قبل أن يفرمل للتحدث إلى حشد يتمنى له «عيد أب سعيد» وينقلب.

وكان «بايدن» قد تحدث لفترة وجيزة مع المراسلين، وردا على سؤال عما إذا كان راضيا عن التقدم المحرز في قانون الأسلحة ، قال «بايدن»: «في ديلاوير، أنا كذلك. هل رأيت ما فعلوه في ولاية ديلاوير؟ مرت اعتداءات حظر السلاح. لقد فعلوا ما فعلته منذ سنوات. لكنني سعيد بالتقدم».