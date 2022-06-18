الدلتا للسكر: نعمل على إنشاء أكبر مصنع في الشرق الأوسط.. «هنصدر للخارج»

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس شركة الدلتا للسكر، إن الدولة وضعت خطة منهجية من أجل أن تصبح مركزًا لصناعة السكر في المنطقة، إذ أن شركة القناة للسكر تعمل على إنشاء أكبر مصنع السكر في الشرق الأوسط يوفر من 500 لـ700 ألف طن سكر سنويا ويحقق الاكتفاء الذاتي ونبدأ التصدير، موضحًا في الوقت ذاته أنه يتم إعداد بنية أساسية في شمال سيناء لاستصلاح 450 ألف فدان لإنشاء مصنع للسكر، كما أن الدولة المصرية بها 8 مصانع للسكر.

سيتم إنشاء مصنع للسكر في شرق العوينات

وأضاف «أبو اليزيد»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن من بين الـ8 مصانع للسكر الموجودين في مصر، توجد 5 مصانع تابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، كما سيتم إنشاء مصنع للسكر في شرق العوينات، و من المقرر إنشاء عدد من مصانع السكر في مصر الفترة القادمة، مؤكدًا أن الدولة المصرية لن تتأثر بقرار الهند الخاص بخفض صادرات السكر بنحو الثلث في الموسم المقبل، «لن يؤثر على المواطن المصري، أسعار السكر متاحة لكل الناس».

ستصبح مصر من الدول المصدرة للسكر

وتابع رئيس شركة الدلتا للسكر، أنه من ينزل إلى المجمعات الاستهلاكية الخاصة بالدولة سيجد السلعة بوفرة، كما أن شركة القناة للسكر في المنيا، تعد من أكبر مصانع السكر في الشرق الأوسط مقام على مساحة 181 ألف فدان، كما أن التشغيل التجريبي للمصنع بدأ اعتبارًا من مايو هذا العام، ومن المقرر أن يبدأ المرحلة الأولى من التشغيل في العام المقبل، موضحًا أن المصنع ينتج في المرحلة الأولى ما بين 200 ألف طن إلى 250 ألف طن سكر، إضافة إلى الحصيلة التي تنتجها مصر،: «من المقرر أن يعطي 700 ألف طن عندما يعمل بكامل الكفاءة، وستصبح مصر بعدها من الدول المصدرة للسكر».