السجيني: أقترح إنشاء صندوق بمشاركة المجتمع المدني لإنقاذ العقارات الآيلة للسقوط

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المجلس يتناقش مع الحكومة المصرية حاليا لتفعيل قرارات منع البناء مع تيسير قرارات منح الرخص، «لو فضلنا مانعين على طول الخط فالمواطن في أقرب فرصة بيلاقيني ريحت في العمل الرقابي كإدارة تنفيذية ويبدأ هو يطلع بالبناء العشوائي بدون رخصة».

السجيني: الدولة قد ورثت فساد سنوات في ملف العقارات المخالفة

وأضاف «السجيني»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الدولة قد ورثت فساد سنوات في ملف العقارات المخالفة، مشيرا إلى أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة في إنشاء صندوق يشارك فيه المجتمع المدني المتخصص من أجل ترميم المنازل الآيلة للسقوط.

السجيني: يجب إشراك المجتمع المدني بشكل متخصص وفقا لإجراءات معينة

واستطرد: «المطورين العقاريين اللي شغالين في مصر بالتعاون مع المجتمع المصرفي والمجتمع المدني والناس نوجد حالة ترميم المنازل من أجل إنقاذ العقارات والأرواح، ولا بد من إشراك المجتمع المدني بشكل متخصص وفقا لإجراءات معينة».

وأوضح أنه وبالنسبة للعقارات التي بها أي نوع من أنواع الخطورة فيجب أن نأخذ فورا الإجراءات مع حبس المالك حتى يتم استخلاص حقوق الدولة والمواطنين الموجودين في هذا العقار، «عدد الموارد البشرية المؤهلة التي تعمل في هذا المجال داخل الأحياء بات منخفضا للغاية».

وتابع: «المنع دون المنح بيخلينا دايما في حالة كر وفر، ثم الموارد البشرية المؤهلة لابد وأن يتم تسكينها في وظائفها ونديها المقابل المناسب لحجم الأعمال اللي هتشرف عليها».