السيطرة على حريق بوحدة سكنية في بورسعيد قبل وصوله إلى عقارات أخرى

شب حريق داخل وحدة سكنية في مساكن عمر بن عبد العزيز بنطاق حي الزهور ببورسعيد مساء أمس، بسبب ماس كهربائي حيث تصاعدت الأدخنة من الشقة واستغاثت الأسرة المقيمة بها لإنقاذهم

مدير أمن بورسعيد يتلقى إخطار بحريق في وحدة سكنية

تلقى اللواء حسنى عبد العزيز مدير أمن بورسعيد إخطار من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق داخل وحدة سكنية في إحدى العمارات بمساكن عمرو بن عبد العزيز.

وعلى الفور، توجه رجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد بالتنسيق مع شرطة الضواحي إلى مكان الحادث وبصحبتهم سيارتين للحماية المدنية والإطفاء وسيارات الإسعاف وتم السيطرة علي الحريق قبل أن يمتد إلى باقي غرف الوحدة السكنية والوحدات السكنية المجاورة له، كما انتقلت سيارة تابعة لشركة الغاز الطبيعي لإغلاق محابس الغاز حتى التأكد من تأمين العقار والسيطرة على الحريق.

تشكيل فريق بحث جنائي لمعرفة ملابسات الحادث

وأمر مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق بحث جنائي، للوقوف على ملابسات الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتستكمل النيابة العامة التحقيق.

يذكر أن حريقا نشب أول أمس في مطبخ خاص بوحدة سكنية في حي الضواحي ببورسعيد ومنع الأسرة من الخروج حيث يطل المطبخ على باب الشقة بالإضافة إلى أن الوحدة بالدور الحادي عشر كما أنه يوجد بالأسرة طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكن رجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد بالتنسيق مع إدارة الإطفاء والحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإنقاذ الأسرة وخاصة الطفل من ذوى الهمم قبل احتراقهم

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي أن سبب الحريق هو ماس كهربائي نشب في غسالة ملابس بالمطبخ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات في الحادث.