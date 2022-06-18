مدرب بالاتحاد الإنجليزي عن مقاضاة راشفورد لطالب الشرقية: ليكون عبرة

علق الكابتن إبراهيم هلهول المدرب بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على الدعوى التي حركها اللاعب ماركوس راشفورد لاعب نادي مانشيستر يونايتيد الإنجليزي ضد طالب مصري من محافظة الشرقية يتهمه بالعنصرية، قائلا إن التعبيرات التي كتبها الطالب إن كانت صحيحة فهي مرفوضة باتفاق الجميع.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أنا ضد العنصرة والمبدأ نفسه مرفوض، والعنصرية أمر صعب وكبير جدا في هذا البلد، والقانون يتعامل هنا بقوة مع أي سلوك عنصري وإن كان يحدث».

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كل أصحاب البشرة السوداء في منتخب إنجلترا يتعرضون للعنصرية

«ماركوس راشفورد متبهدل جدا في موضوع العنصرية».. هكذا وصف «هلهول» الذي يعمل أيضا مدربا بنادي إسبانيمور شمال انجلترا حالة اللاعب في الفترة الأخيرة، فائلا إن «كل أصحاب البشرة السوداء في منتخب إنجلترا يتعرضون للعنصرية خلال الفترة الأخيرة بعد أن أضاع ثلاثة من أصحاب البشرة السمراء 3 ركلات جزاء في مباراة للمنتخب الإنجليزي».

وأكد الكابتن إبراهيم هلهول على أنه رغم ذلك، فإن القانون متشدد في بريطانيا للغاية ضد العنصرية، كما أن الأسر هنا يرون أبنائهم على ثقافة تقبل الآخر ورفض أي سلوك عنصري، مضيفا: «قد تحدث سلوكيات عنصرية، لكن القانون متشدد ضدها للغاية».

مقاضاة الطالب المصري ربما تكون ليكون عبره لغيره

ورأى الكابتن إبراهيم هلهول أن الطالب المصري المنحدر من محافظة الشرقية كتب عبارات سيئة للغاية مثل «انت زنجي».

وأضاف أنه ربما يكون من الأساس راشفورد لم يرى هذه الشتائم ومن يديرون له حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي هم من رأوها، وأن مقاضاة هذا الشخص تأتي من باب أن يكون عبرة لا أكثر.

10 محامين في قضية راشفورد ضد طالب الشرقية

المفاجأة كانت عندما كلف اللاعب ماركوس راشفورد وكيل له والذي أرسل بدوره 10 محامين بتحريك الدعوى القضائية ضد الطالب المصري، بحسب ما قال محامي الأخير في تصريحات لقناة أون سبورت.

ويتهم راشفورد الطالب المصري بالإساءة له عبر الإنترنت وتوجيه عبارات تحمل طابع العنصرية ضده والتي تخالف القوانين.