في ذكرى ميلاده.. المقابل المادي أضاع دور المعلم «سردينة» من حسن حسني

نحتفل اليوم بذكرى ميلاد الفنان الراحل حسن حسني الـ86، حيث ولد في مثل هذا اليوم الموافق 19 يونيو من عام 1936، وقدم خلال مسيرته مئات الأعمال الدرامية المهمة في تاريخ الفن المصري والعربي على مستوى السينما والدراما والمسرح.

حسن حسني صور أول يوم من المسلسل

خلال البحث في أرشيف حسن حسني نجد أن هناك عمل فني رشح له وبالفعل كان من المفترض أن يكون هذا الدور نقلة في مسيرته الفنية، ولكنه رفض استكماله بسبب عدم الموافقة على المقابل المادي الذى طلبه وهو مسلسل لن أعيش في جلباب أبي.

كان المؤلف الراحل مصطفى محرم قد كشف عن دور الفنان حسن حسني في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي حينما حل ضيفا على الفنانة إسعاد يونس في حلقة تاريخية عن المسلسل من برنامج صاحبة السعادة.

الدور نقل إلى الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

قال محرم بأن دور الحاج سردينة الذي جسده الفنان عبد الرحمن أبو زهرة وكان نقلة تاريخية في مسيرته، هو دور الفنان حسن حسني، وبالفعل عمل الفنان الراحل أول يوم من الدور ولكن تم الاختلاف على المقابل المادي حيث أنه طلب مبلغا أكبر من الذي تم وضعه.

أشار محرم أيضا إلى أن دور عبلة كامل كان مرشحا له الفنانة الراحلة معالي زايد ولكنه رفض التعاون معها خوفا من الشجار الدائم الذى كان يشتعل بينهما فى أي عمل درامي.

ورحل حسن حسني عن عالمنا عام 2020 بعد صراع طويل مع المرض تاركا مئات الأعمال الفنية الخالدة.