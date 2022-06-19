الإسكان: 25% من مساحة مدينة العلمين الجديدة للأنشطة الصناعية

قال الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، إن نحو 25% من المسطح المخصص لمدينة العلمين الجديدة مخصص للأنشطة الصناعية في جنوب المدينة، وبالتالي هي ليست مدينة سياحية فقط، ولكنها متكاملة بحثا عن الاستقرار طوال العام.

62 فدانا للمنطقة التراثية

وأضاف «إبراهيم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن مدينة العلمين الجديدة تحتوي على جزء صناعي، وآخر خدمي متمثل في الجامعات والمستشفيات التي تخدم إقليم الإسكندرية والساحل الشمالي الغربي.

وأشار إلى أن المدينة التراثية جزء من العلمين الجديدة، فجزء من عمران مصر عبارة عن تراث، لذلك وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يكون في كل مدينة ما يعكس الهوية المصرية والجزء التراثي، وجرى تخصيص 62 فدانا في العلمين الجديدة للمنطقة التراثية.

المرحلة الأولى تمثل 10% فقط

وأوضح أن المدينة التراثية في العلمين الجديدة تشمل منطقة للأوبرا ومعارض ودور سينما ومسرح روماني واستديوهات صغيرة للفنانين والأنشطة المرتبطة بالثقافة، وهذا يهدف بأن المدينة لها أكثر من نشاط، وستكون مدينة المستقبل للساحل الشمال الغربي.

وأكد أن المرحلة الأولى للمدينة تمثل نحو 10% فقط من مسطح العلمين الجديدة الكلي، وسيكون في المدينة استديوهات على غرار مدينة الإنتاج الإعلامي.

البدء في النواة الأولى للمنطقة الصناعية

ولفت إلى أن مدينة العلمين الجديدة تعتبر من المدن المرتبطة بالأنشطة الموجودة في العمق مثل الأنشطة الزراعية والصناعية، فالدلتا الجديدة بها أنشطة صناعية تتطلب صناعات متعلقة بالأنشطة الزراعية، وهذا ما سيكون جزء من المنطقة الصناعية المخصصة في جنوب العلمين، وجرى البدء في النواة الأولى للمنطقة.

وأفاد بأن مشكلة الساحل الشمالي الغربي كانت تتمثل في كونه ساحل موسمي، يعمل فقط خلال خمس شهور الصيف، ولكن بحثا عن الاستغلال الأفضل للموارد السياحية والزراعية والصناعية فكان الهدف وجود مدينة متكاملة تعمل طوال العام.