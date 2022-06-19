الإسكان: دخول الشواطئ في مدينة العلمين الجديدة سيكون بمقابل بسيط

قال الدكتور خالد عباس، نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية للمشروعات القومية، إنه سيتم افتتاح المول التجاري في مدينة العلمين الجديدة في عيد الأضحى المبارك القادم، وهو مواجه للبحر، كما يُعد الأكبر من نوعه في منطقة الساحل الشمالي، مؤكدًا أن دخول الشواطئ في مدينة العلمين الجديدة سيكون بمقابل «بسيط» للمحافظة عليها وإجراء عمليات الصيانة للشواطئ، فضلًا عن أن الطريق الساحلي به 6 حارات في كل اتجاه لخدمة القرى السياحية.

العمل على إنشاء مدينة جديدة تستوعب مليون مواطن

وأضاف «عباس»، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه سيتم بدء الحفلات في المسرح الروماني بالعلمين، كما أن لدينا 6 آلاف طالب ومن المقرر أن يصل العدد إلى 10 آلاف طالب بجامعتين في العلمين، إذ يتم العمل على إنشاء مدينة جديدة تستوعب مليون مواطن وإعداد المرافق الخاصة بها، موضحًا في الوقت ذاته أنه يتم حاليا الانتهاء من التشطيبات النهائية لكمبوند في العلمين، كما أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجه بزيادة معدلات العمل في مدينة العلمين الجديدة.

الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على معدلات العمل

وواصل نائب وزير الإسكان، أن مدينة العلمين الجديدة تضم محطة تحلية بطاقة 150 ألف متر مكعب ومحطة كهرباء ومحطة معالجة للمياه، كما أن أعمال التنفيذ في المنطقة الترفيهية والخدمات مستمرة وتم الانتهاء من المول التجاري ويتم افتتاحه في عيد الأضحى، وسيكون هناك عدد من الشواطئ جاهزة للعمل العام الجاري ورسومها بسيطة، مؤكدًا أن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على معدلات العمل في مدينة العلمين بسبب تأثر سلاسل الإمداد لكن الأعمال ما زالت مستمرة بكل قوة .