«الإسكان»: تنفيذ 90% من أبراج مدينة العلمين الجديدة

كشف المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية للمشروعات القومية، تفاصيل زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمدينة العلمين الجديدة، إذ ذكر أن مدبولي وجّه بزيادة معدلات العمل في المدينة، موضحًا أنه تم الانتهاء من تنفيذ 90% من الأبراج في العلمين، ويتم الآن الانتهاء من التشطيبات النهائية لكمبوند في العلمين، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن مدينة العلمين الجديدة تشهد في الوقت الحالي تنفيذ حجم مشروعات ضخمة وغير مسبوقة.

العلمين الجديدة تضم محطة تحلية بطاقة 150 ألف متر مكعب

وأضاف «عباس»، خلال تصريحات تليفزيونية منذ قليل، أن فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» لم يؤثر على المشروعات القومية مثل الأزمة الروسية الأوكرانية، لكن يتم العمل على تجاوز تداعيات هذه الأزمة، مؤكدًا أن مدينة العلمين الجديدة تضم محطة تحلية بطاقة 150 ألف متر مكعب ومحطة كهرباء ومحطة معالجة للمياه، فضلًا عن أنه يتم بدء الحفلات في المسرح الروماني بمدينة العلمين الجديدة خلال هذا الموسم الصيفي.

الانتهاء من الشبكات الداخلية بالعلمين الجديدة

وأوضح نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية للمشروعات القومية، أنه يوجد 70 شركة بمعدل 30 ألف عامل يعملون في المشروعات القومية بالعلمين الجديدة، لافتا إلى أن الشبكات الداخلية في المدينة تم الانتهاء منها.