«صناع الخير» تدعم «علا» الأولى بأعدادية البحيرة: سنتكفل بمصاريف دراستها حتى الدكتوراه

كشف مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة «صناع الخير» للتنمية، تفاصيل دعم الطالبة علا رفعت الحاصلة على المركز الأول على مستوى الشهادة الإعدادية في البحيرة التي ذكرت أنَّها ابنة عامل نظافة وقررت تحويل مسار دراستها والالتحاق بالتمريض بسبب ظروف والدها المادية.

النماذج مثل علا قد تعاني من قسوة الظروف المادية

وقال رئيس مجلس أمناء مؤسسة «صناع الخير» للتنمية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «النماذج مثل علا قد تعاني من قسوة الظروف المادية، هذا الأمر ليس عيبًا على الإطلاق، ومن حقهم على القطاع الخاص والدولة والمجتمع المدني دعمهم حتى يكملوا مسيرة التميز والتفوق، وهو ما سنفعله مع علا».

نستهدف أن يتغلب المتفوقون على الظروف الصعبة

وأضاف رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، «نستهدف أن يتغلب المتفوقون على الظروف الصعبة التي تقابلهم، ونأمل أن تلتحق علاطب، وإذا حدث ذلك، فإننا سنقدم لها دعمًا شهريًا مستمرًا وسنتكفل بأي مصروفات دراسية أو شخصية أو احتياجات الكلية، خاصة أنَّ الأدوات الدراسية مكلفة وقد تصل في السنة إلى أكثر من 12 ألف جنيه، وسنتكفل باحتياجاتها على مدار 10 سنوات مقبلة، وفريقنا في البحيرة سيستمر في التواصل معها للاستجابة لطلباتها ووالدها، وإذا طلبت الاستمرار في الماجستير والدكتوراه سنستمر في دعمها لما بعد 10 سنوات، حتى لو تطلب الأمر سفرها للخارج».