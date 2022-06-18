«علا» أولى الإعدادية بالبحيرة تقرر الالتحاق بالثانوية بدلاً من التمريض

أعربت الطالبة «علا رفعت» الأولى على الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة، خلال لقائها مع «الوطن»، عن رغبتها في الالتحاق بمدرسة التمريض، بدلاً من الثانوية العامة، وذلك لتوفير النفقات على أسرتها، الأمر الذي أثار موجة دعم واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأبدى الآلاف مساندتهم لـ«علا»، ورغبتهم في تبنيها لاستكمال مسيرتها التعليمية.

أسرة «علا» تترك لها حرية الاختيار

التقت «الوطن» الطالبة الأولى على محافظة البحيرة، مرة أخرى، بحضور عدد من أفراد أسرتها، عقب تلقي الكثير من رسائل الدعم، حيث أوضح والدها أن ابنته لها كامل الحرية في اختيار مجال التعليم الذي تريده، سواء الثانوي العام أو التمريض.

أما «علا» فقد أكدت من جانبها، أن هاتفها لم يتوقف عن الرنين، منذ اللقاء الأول مع «الوطن»، حيث أبدى الجميع رغبتهم في مساعدتها، للالتحاق بالتعليم الثانوي العام، والتكفل بدراستها، عوضاً عن التحاقها بمدرسة التمريض.

«علا» ترفض مساعدة الأفراد وتطلب دعم المؤسسات

وعبرت «علا» عن شكرها لجميع من تواصلوا معها، وأعربت عن رفضها أية مساعدات شخصية أو فردية باستكمال تعليمها، وأوضحت أن مناشدتها فقط للمسئولين لتبنيها تعليمياً، وكشفت لـ«الوطن» أنها بعد كل الاتصالات التي تلقتها، قررت الالتحاق بالتعليم الثانوي العام.

إلا أن الطالبة الأولى على محافظة البحيرة أبدت انزعاجها من الحديث حول الوضع المادي لأسرتها، وقالت: «أنا عايزة أتعلم تعليم كويس وبس، من غير كلام على وضع أسرتي، اللى بينجح باركوا له، وبلاش تنمر عليه».

وأضافت أن بعض التعليقات السلبية، التي تركت نجاحها وتفوقها، ونظرت فقط لحالة أسرتها المادية، جعلتها تذرف دموعها، لتتذكر تعليق أحد الأشخاص، جاء فيه: «كل اللي بينجحوا أهله بيكملوا عشاهم نوم»، وتابعت أن ذلك جعلها تشعر بالغضب، مما دفعها للرد عليه.

«علا» لرواد التواصل: راعوا شعور الناس

وفي لقائها مع «الوطن»، قالت «علا» إنها تقرأ كل الكلمات والتعليقات التي تصلها، وطالبت الجميع بعدم كتابة كلمات تسيء إليها ولوالديها، وقالت: «اللي يقول كلمة تضايق، يراعي شعور الناس، وبلاش يكتب شيء يضايق»، كما حرصت على تقديم الشكر إلى والدها على وجوده بجانبها.

وأضافت أن حلمها كان فقط الالتحاق بمدرسة التمريض، لتخفيف النفقات عن كاهل أسرتها، إلا أنها تحلم الآن بالالتحاق بالثانوية العامة، وأن تتلقى تعليماً جيداً، لتستطيع مساعدة كل من يعانون من مصروفات تعليمهم، وظروف معيشتهم، مثل معاناتها مع نفقات التعليم.

«صناع الخير» تتكفل بتعليم «علا»

وأعلنت مؤسسة «صناع الخير»، عبر تصريح لمصطفى زمزم، رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة، تكفلها بكامل مصاريف تعليم «علا»، الأولى على الشهادة الإعدادية بالبحيرة، خلال سنوات تعليمها بالشهادة الثانوية والدراسة الجامعية.

اللايف

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