استجابة للوطن.. صناع الخير تتكفل بمصروفات الأولى على الشهادة الإعدادية بالبحيرة

أعلن مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، أن المؤسسة ومن منطلق دعمها لكل الطلاب التابعين والمتفوقين سوف تتكفل بمصروفات دراسة الطالبة علا الأولى على الشهادة الإعدادية على مستوى محافظة البحيرة خلال سنوات تعليمها في الثانوية العامة والجامعة حتى تضمن استثمار تفوقها وتحقيق حلمها.

علا: ظروف أسرتي تمنعني من الالتحاق بالثانوية العامة

وتأتي هذه الاستجابة بعد ساعات من نشر «الوطن» تصريحات الطالبة، وتسليط الضوء عليها كنموذج نجاح يفتخر به.

وكانت الطالبة علا الأولى على الشهادة الإعدادية بالبحيرة، قد صرحت لـ«الوطن»، أنها لن تلتحق بالثانوية العامة نظرا لظروف أسرتها الاقتصادية.