«البيئة» تشهد توقيع بروتوكول تعاون مع الصندوق الدولي للحفاظ على الحباري

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز شؤون البيئة والصندوق الدولي للحفاظ على الحباري بدولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن الأبحاث والأنشطة المشتركة لاستعادة الحباري والمحافظة عليها، وعلى أنواع رئيسية أخرى في مصر، حيث وقّع الدكتور علي أبوسنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والدكتور ماجد علي المنصوري، العضو المنتدب للصندوق، بحضور المستشارة مريم خليفة الكعبي، القائم بأعمال سفير الإمارات بالقاهرة، وذلك في المركز الثقافي البيئي التعليمي «بيت القاهرة» في الفسطاط.

مشروع المحافظة على الحباري

وأكدت وزيرة البيئة، أنّ بروتوكول التعاون المشترك يهدف إلى تنفيذ أبحاث وأنشطة مشتركة لاستعادة الحباري والمحافظة عليها وعلى الأنواع الرئيسية الأخرى المتفق عليها في غربي مصر، وبحث إمكانية إقامة مشاريع تستهدف الإدارة المستدامة للحيوانات والطيور المستهدفة وذات مردود اقتصادي واجتماعي للمجتمعات المحلية في المنطقة التي تتمركز حولها مشاريع المحافظة على تلك الأنواع، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من جهات الاختصاص، فضلا عن تبادل الخبرات ورفع القدرات الوطنية بجمهورية مصر العربية في المجالات المتعلقة بإستعادة وحماية الإدارة المستدامة الطيور الحباري والأنواع الرئيسية التي يتم الاتفاق عليها.

وأوضحت فؤاد، أنّ المشروع الأساسي لبروتوكول التعاون، يستهدف إنشاء منطقة للمحافظة على الحباري وأنواع رئيسية أخرى يتم الاتفاق عليها بين الطرفين في مطروح أو المناطق التي تخصصها جهات الاختصاص بالدولة، وإعادة توطين وتعزيز أعداد الحباري شمال أفريقيا في البرية، مع الحد من ضغوط الصيد على المجموعات البرية لحباري شمال أفريقيا عن طريق إنشاء مناطق يمكن تخصيصها للصيد المستدام.

وأضافت وزيرة البيئة، أنّه بموحب الاتفاقية يستمر عمل المشروع الأساسي مدة 10 سنوات قابلة للزيادة لمدة عام، على أن يتم تشكيل مجموعة عمل كلجنة فنية مشتركة تكون مسؤولة عن المتابعة والإشراف على تنفيذ الاتفاقية وخطط المشروع، على أن يتألف أعضاء اللجنة من ممثلين من كل طرف.

الحفاظ على البيئة

وأكد الدكتور علي أبوسنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، أنّ اتفاقية التعاون المشتركة تسعي لتعزيز العلاقات بين الجانب المصري والجانب الإماراتي في مجال الحفاظ على البيئة، مشيرًا إلى أنّ الهدف من الاتفاقية خلق برنامج للتعاون في الأبحاث والدراسات الخاصة باستعادة طائر الحباري في مصر، خاصة هذا النوع الذي يتكاثر في شمال أفريقيا، موجّهًا الشكر لإتاحة الفرصة للتعاون في هذا المشروع، وأن يصبح باكورة تعاون في مجالات أخرى لها علاقة بمجالات الحفاظ على البيئة بشكل عام.

من جانبه، ثمّن الدكتور ماجد علي المنصوري، العضو المنتدب للصندوق، التعاون المثمر بين الجانبين، مبديًا أمله في تعاون أشمل وأكبر فيما يخص مجالات البيئة والمحميات والاستخدام المستدام لهذه الموارد.