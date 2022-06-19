ناج من انهيار عقار الظاهر: عفشي راح ومش لاقي بيت يأويني

تحدث محمد مصطفى، أحد الناجيين من عقار الضاهر المنهار في حي الوايلي بالقاهرة، الذي راح ضحيته 6 أشخاص، نتيجة سقوط العقار المكون من 5 طوابق على رؤوسهم، وتم انتشال جثثهم من تحت الأنقاض، قائلًا إن انهيار العقار هو أسوء لحظات حياته على الإطلاق ومنذ حينها لم يعد يدري ماذا يفعل وكيف يعيش.

وأضاف مصطفى لـ«الوطن»، أنه سمع صوت غريب في سقف شقته، فأسرع بالنزول من عقار الوايلي، وظل يصرخ وهو يهرول على السلم، «يا ناس يا هو البيت بيقع أصحوا بسرعة»، لكن لم يستجب أحد، نظرًا لتأخر الوقت من الليل، ونوم الجميع.

كما أشار «مصطفى» من انهيار عقار الضاهر، إلى أنه قبل أذان الفجر انهار جزء من المنزل، وأصبح هناك هرج ومرج، وهو لم يستوعب ما يحدث، وفجأة انهار العقار بالكامل ولم ينج منه سوى فتاة «شيماء» التي راحت أسرتها، وهو الذي نجى بنفسه قبل دقائق من الواقعة.

وأوضح أنه من حسن حظه أن زوجته وابنته خرجتا قبل الواقعة بساعات إلى منزل شقيقة الزوجة، من أجل الاحتفال بنجاح الابنة في الشهادة الإعدادية، وهو ما كتب لهما عمرا جديدا، بدلًا من أن تكونا ضمن الضحايا.

وتابع بصوت يملأه الحزن: «أنا لميت اللي باقي من عفشي اللي راح، وقاعد بيهم في الشارع، مش لاقي حتة أبات فيها، مقدرش أروح عند أخت مراتي لأني مريض ومحبش أكون تقيل على حد، وكفايا إنهم شايلين مراتي وبنتي، وبدعي ربنا ألاقي مكان يأويني من الشارع».

تحرك برلماني عاجل بعد انهيار عقار الوايلي

وكانت النائبة مي أسامة رشدي، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، عضو حزب الإصلاح والتنمية، تقدمت بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجهًا لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، بشأن حوادث انهيار العقارات القديمة.

وقالت النائبة مي رشدي، في طلبها، إنه في ظل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، فإن الحفاظ على حياة المواطن المصري والأسر المصرية أولوية قصوى.