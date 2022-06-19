«واتساب» يطرح ميزة جديدة  كإجراء أمان إضافي.. اعرف إزاى تفعلها

طرح تطبيق «واتساب» ميزة جديدة تساعد مستخدمي التطبيق على تأمين بياناتهم بشكل أكبر، حيث طرح التطبيق ميزة Touch ID أو Face ID في واتساب كإجراء أمان إضافي.

كيفية تفعيل خاصية Touch ID أو Face ID في واتساب

وبحسب ما أعلنه التطبيق على موقعه الرسمي على الإنترنت، فإنه يمكنك تفعيل Touch ID أو Face ID في واتساب، بعد تمكين خاصية Touch ID أو Face ID، يجب استخدام أي منهما لإلغاء قفل واتساب.

ويظل بوسعك الرد على الرسائل من الإشعارات والرد على المكالمات إذا كان واتساب مقفلاً، وتمكين Touch ID أو Face ID، ولاستخدام Touch ID أو Face ID في واتساب لا بد أن تكون قد مكنت أولاً هاتين الخاصيتين في جهاز iPhone من خلال الإعدادات.

ويتم ذلك عن طريق فتح واتساب، والانتقال إلى الإعدادات، ثم النقر على الحساب > الخصوصية > قفل الشاشة، ويمكنك تفعيل طلب Touch ID أو طلب Face ID، وحدد المدة الزمنية التي يمكن أن يظل فيها واتساب على وضع الاستعداد قبل طلب Touch ID أو Face ID.

ولتعطيل Touch ID أو Face ID افتح واتساب، وانتقل إلى الإعدادات، انقر على الحساب > الخصوصية > قفل الشاشة.يمكنك إيقاف طلب Touch ID أو طلب Face ID، وإذا لم يتم إلغاء قفل واتساب عن طريق استخدام Touch ID أو Face ID، يمكنك إدخال رمز الدخول الخاص بهاتف iPhone.

2 مليار مستخدم لتطبيق واتساب

وبلغ عدد مستخدمي واتساب، تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم نحو 2 مليار مستخدم، بحسب شركة «ميتا» المالكة للتطبيق، حيث تم تنزيل التطبيق أكثر من 5 مليار مرة على هواتف أندرويد ويوجد أكثر من 50 مليون مستخدم يعتمدون على واتساب للأعمال في نشاطهم التجار.