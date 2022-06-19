محافظ القليوبية يشهد تجليس الأنبا نوفير أسقفا لشبين القناطر: تجمعنا مشاعر وحدة وأخوة

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مراسم حفل تجليس الأنبا نوفير أسقفا لمطرانية شبين القناطر وتوابعها، خلفا للأنبا بطرس المتنيح، وذلك بمقر مطرانية شبين القناطر بأبو زعبل بالخانكة، بحضور الأنبا مرقس النائب البابوي ومطران شبرا الخيمة وتوابعها، والأنبا مكسيموس أسقف بنها وتوابعها، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

تقديم التهنئة لأبناء شبين القناطر

وقدم محافظ القليوبية التهنئة للأنبا نوفير أسقف شبين القناطر وتوابعها، كما تقدم الهجان بخالص التهاني لأبناء شبين القناطر وتوابعها لاختيار أسقف وراعي لهم، داعيًا الله أن يديم له الصحة والبركة في منصبه الجديد، مؤكدا على روابط الصلة والأخوة التى تجمع بين الأخوة المسيحيين والمسلمين، والوحدة الوطنية بين أبناء مصر والتى تساهم فى تحقيق الرخاء والتنمية والاستقرار على كافة الأصعدة.

نوفير أسقفا لشبين القناطر وتوابعها

وكان البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قد سيّم نيافة الأنبا نوفير الذى كان يخدم خدمة مباركة لمدة 16 عاما فى دير موسي النبي بجنوب سيناء، أسقفًا على كرسي إيبارشية شبين القناطر وتوابعها، خلفا للأنبا بطرس المتنيح.

جاء ذلك خلال عشية سيامة وتجليس العشرة أساقفة الجدد الذين تمت سيامتهم بيد قداسته بكاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة أكثر من مئة من أعضاء المجمع المقدس فى بداية شهر يونيو الحالى.