استقبل الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة للأقباط الأرثوذكس، بمقر المطرانية، أسرة كمال شوقى شحاتة، فراش كنيسة مارمرقس المنشية التابعة للإيبارشية، قاتل القمص مقار سعد، كاهن الكنيسة، وقالت الإيبارشية، فى بيان، إن الأنبا مرقس قدم للأسرة كل «الأبوة الحانية»، فيما أشارت مصادر إلى أن اللقاء اقتصر على زوجة القاتل وإحدى بناته، وأكد خلاله الأسقف أن الأسرة ليس لها ذنب فيما ارتكبه الأب، والكنيسة ستستمر فى مساعدتهم مالياً، طبقاً للنظم المالية المعمول بها، وستقدم الرعاية الروحية للفراش، سعياً لتوبته وخلاص نفسه.

وكان الأنبا مرقس، قطع رحلته العلاجية بالولايات المتحدة عقب الحادث، وعاد للقاهرة، وصلى، صباح الأحد، القداس الإلهى بكنيسة مارمرقس المنشية بمشاركة شعب الكنيسة.

وفى سياق آخر، كشفت مصادر كنسية، لـ«الوطن»، أن البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أنهى زيارته الرعوية إلى ألمانيا، أمس، وتوجه إلى مدينة مانشستر البريطانية لإجراء فحوصات طبية على الظهر، حيث يعانى من انزلاق غضروفى، وخضع بسببه لجراحة ميكرسكوبية فى 2017 بمستشفى شون كلينك بفرانكفورت فى ألمانيا.

مصادر: "تواضروس" يجرى فحوصات طبية فى بريطانيا

وتوقف المركز الإعلامى للكنيسة عن بث أى فعاليات لزيارة البابا، منذ الأحد الماضى، فيما حاولت «الوطن» التواصل مع القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة، لكنه التزم الصمت.

من جانبه، طلب الأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا، من قباط الإيبارشية عدم إرسال برقيات أو مناشدات للبابا، لتجليسه على كرسى الإيبارشية، مشيراً فى عظته الأسبوعية، مساء أمس، إلى ضرورة ترك الفرصة للبابا من أجل الدراسة والصلاة لاتخاذ ما يراه صالحاً للإيبارشية.