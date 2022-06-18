مصرع وإصابة 2 في انقلاب سيارة ربع نقل على صحراوي سوهاج

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر بسحجات وكدمات متفرقة، إثر انقلاب سيارة ربع نقل في منطقة الكيلو 85 بالطريق الصحراوي الشرقي، في نطاق محافظة سوهاج، باتجاه محافظة قنا.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطاراً من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الشرقي، باتجاه محافظة قنا، في منطقة الكيلو 85، ووجود مصابين.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور، انتقل إلى موقع الحادث وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمحافظة سوهاج، والعميد علي العماري، رئيس مباحث المديرية، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

حصر الضحايا والإصابات

بالانتقال إلى موقع الحادث، تبين انقلاب سيارة ربع نقل على جانب الطريق، حيث اختلت عجلة القيادة بيد سائقها، مما نتج عن الحادث، مما أسفر عن إصابة «يوسف عمر أحمد»، 35 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة، بينما تم نقل «محمود محمد عبدالعزيز»، 38 سنة، إلى المستشفى جثة هامدة.

تم تحرير المحضر اللازم بالحادث للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.