«تايمز» البريطانية: راشفورد وصلاح على رأس ضحايا «وباء إساءة استخدام الإنترنت»

سلطت صحيفة «تايمز» البريطانية الضوء على تقرير للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والذي أجرى دراسة كشفت أن ماركوس راشفورد وبوكايو ساكا ومحمد صلاح على رأس ضحايا وباء إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي تجاه لاعبي كرة القدم، وهي الدراسة التي تتزامن مع وقعة تحريك ماركوس راشفورد دعوى قضائية ضد طالب مصري من الشرقية يتهمه فيها بالعنصرية.

وتقول صحيفة تايمز البريطانية إن من بين النتائج الصادمة للدراسة التي أجراها الاتحاد الدولي لكرة القدم أن غالبية المسيئين يأتون من موطن اللاعب، خلافًا للاعتقاد السائد.

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رسائل مسيئة لم تحذفها مواقع التواصل

ولفتت الدراسة إلى أن عددًا كبيرًا من الرسائل التمييزية تظل موجودة على المنصات بعد فترة طويلة من نشرها، ولا يزال كثير منها قيد الحذف حتى اليوم ولم تحذف، على الرغم من وعود من شركات التواصل الاجتماعي بوضع حد لهؤلاء المسيئين.

وركزت دراسة «فيفا» على تعمد الإساءة والتصيد الموجه للاعبين والمدربين المشاركين في نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020 وكأس الأمم الأفريقية 2021، حيث تم فحص 400987 تعليقًا مسيئًا.

تفاصيل قضية اللاعب راشفورد ضد طالب بالشرقية

وفي تطور غير مسبوق، أرسل ماركوس راشفورد لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عبر وكيل له 10 محامين لتحريك دعوى قضائية ضد طالب بمحافظة الشرقية اتهمه باستخدام تعبيرات عنصرية ضده عبر إحدى صفحات التواصل الاجتماعي، بحسب تصريحات محامي الطالب.

وأثارت الواقعة جدلًا كبيرًا خصوصًا بعد تحريك اللاعب دعوى قضائية ضد هذا الشاب المصري، حتى أن القيادي بحزب العمال البريطاني كايد عمر دعا النجم محمد صلاح إلى التوسط من أجل حل ودي وتقديم الاعتذار للاعب.

واعتبر البعض أن تحرك اللاعب ضد الطالب المصري الهدف منه أن يكون عبرة لأي شخص يصرح أو يكتب أي عبارات تحمل هجومًا عنصريًا مخالفًا للقانون.