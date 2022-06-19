عقوبة التشهير والسب والقذف عبر السوشيال الميديا: تصل للحبس 5 سنوات (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «الجرائم الإلكترونية.. هل تطبيق العقوبات يعيد الانضباط للسوشيال ميديا؟».

السب والقذف عبر السوشيال ميديا أصبح منتشرا في الفترة الأخيرة

جريمة السب والقذف عبر السوشيال ميديا أصبحت منتشرة في الفترة الأخيرة، وأصبحت تمثل خطرًا كبيرًا لأنّها تضر بسمعة الأشخاص عبر التشهير بهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك وضع القانون عقوبات ضدها، ففي حالة التشهير من أجل منفعة مادية أو جنسية قد تصل العقوبة للسجن 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

تعرض أي مواطن للسب والقذف أو المضايقة عبر أجهزة الاتصالات يشكل جريمة

ويعتبر تعرض أي مواطن للسب والقذف أو المضايقة باستعمال أجهزة الاتصالات سواء عبر التليفون أو البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي يشكّل جريمة وفقًا للقانون منصوص عليها وفقا للمواد 166 مكرر و306 و308 مكرر من قانون العقوبات والمواد 70 و76 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، ويعاقب مرتكبيها بالحبس لمدة تصل لـ3 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 1000 جنيه.