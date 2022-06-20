سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 20-6-2022 في البنوك المصرية

طرحت البنوك الأجنبية العاملة داخل القطاع المصرفي وكذلك الحكومية سعر بيع وشراء عدد من العملات، ومن بينها سعر الدينار الكويتي واليورو والريال وغيرها، كونها تحظى باهتمام المستثمرين بين الأوراق المالية في ظل تحرك سعر البيع والشراء بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع معدل الفائدة 75 نقطة.

واليوم الاثنين الموافق 20 يونيو 2022، يقدم موقع «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية الاقتصادية في مجال أسعار العملات العربية والأجنبية، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في التعاملات الصباحية في البنوك الحكومية والخاصة والشركات المصرفية، لتحديد أفضل مؤسسة مصرفية للبيع والشراء في السوق المحلية.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، اليوم الاثنين 20 يونيو 2022 وصل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر لنحو 58.83 جنيه للشراء، مقابل 61.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدينار الكويتي نحو 59.49 جنيه للشراء، مقابل 61.19 جنيه للبيع، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم نحو 57.27 جنيه للشراء، مقابل 61.23 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين نحو 61.24 جنيه للبيع مقابل 58.66 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك الأهلي.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي للشراء، نحو 59.07 جنيه مقابل 61.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الدينار في بنك الكويت الوطني لنحو 57.40 جنيه للشراء مقابل 61.37 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

ووفق المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك التالية، سجلت العملة السعودية اليوم الاثنين نحو 4.98 جنيه للشراء مقابل 5.00 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري، فيما وصل سعر الريال السعودي اليوم داخل بنك كريدي أجريكول نحو 4.99 جنيه للبيع مقابل 4.93 جنيه للشراء، وفي بنك قناة السويس 4.96 جنيه للشراء مقابل 5.01 جنيه للبيع.