سعر الريال السعودي اليوم الأحد 19-6-2022 في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي من أهم العملات التي يحرص المواطنين على متابعة أخباره بشكل يومي ومستمر، وخصوصًا الذين يستعدون لأداء مناسك الحج خلال الأيام الحالية، التي يفصلنا عنها أيام قليلة فقط، حرصا منهم على الرغبة اصطحاب مبلغ مالي كافي لهم.

وحرصًا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعين والقراء بشكل دائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير سعر الريال السعودي في البنوك المختلفة اليوم الأحد الموافق 19 يونيو، التي جاءت كالتالي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 4.98 جنيه للشراء مقابل 5.00 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث للبنك مع بداية تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

وسجل سعر الريال السعودي اليوم داخل بنك كريدي أجريكول اليوم نحو 4.99 جنيه للبيع مقابل 4.93 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

كما بلغ سعر العملة السعودية داخل بنك قناة السويس 4.96 جنيه للشراء مقابل 5.01 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي

سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 4.97 جنيه لعمليات الشراء و4.98 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم الأحد الموافق 18 يونيو، داخل بنك الإسكندرية نحو 5.00 جنيه للبيع مقابل 4.97 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعره اليوم داخل البنك التجاري الدولي نحو 4.98 جنيه للشراء، مقابل 5.0 جنيه للبيع، وذلك بناء على الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد

فيما وصل سعر الريال السعودي اليوم الأحد بالبنك المركزي المصري لنحو 4.98 جنيه للشراء مقابل 5.01 جنيه للبيع، بحسب الموقع الرسمي الخاص بالبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بداية التعاملات في بنك مصر نحو 5.00 جنيه للبيع مقابل 4.98 جنيه للشراء.