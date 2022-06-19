«التأمين» ينظم ماراثون «نجري معا.. نحو بيئة أفضل وصحة مستدامة» 2 يوليو

ينظم الاتحاد المصري للتامين الماراثون السنوي الثالث لــه بعنوان "نجري معا نحو بيئة أفضل وصحة مستدامة"، وذلك يوم السبت الموافق 2/7/ 2022 من الساعة الخامسة صباحاً حتى الساعة الحادية عشرة صباحاً بمركز شباب الجزيرة تحت شعار «المارثون الأخضر.. الطريق إلى COP27».

تنظيم الماراثون من 5 حتى 11 صباحا في مركز شباب الجزيرة

وقال علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين إن ماراثون هذا العام يقام تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الشباب والرياضة ينظم الاتحاد المصري للتامين الماراثون السنوي الثالث لــه بعنوان «نجري معا.. نحو بيئة أفضل وصحة مستدامة»، وذلك يوم السبت 2/7/ 2022 من الساعة الخامسة صباحاً حتى الساعة الحادية عشرة صباحاً بمركز شباب الجزيرة.

واضاف «زهيري» أن تنظيم الماراثون السنوي الثالث «نجري معا.. نحو بيئة أفضل وصحة مستدامة»، يأتي كجزء من مساهمات الاتحاد المصري لشركات التأمين في مجال المسئولية الاجتماعية.

«الزهيري»: نهدف إلى التوعية بمفهوم البيئة النظيفة

وأشار رئيس الاتحاد المصري للتأمين ان الماراثون هذا العام يهدف الى التوعية لمفهوم البيئة النظيفة والصحة المستدامة قبل انعقاد مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية حول تغير المناخ لعام 2022 «COP 27»، وأيضا لزيادة الوعي التأميني والمشاركة في بناء نظام حياة يعتمد على مجتمع صحي.

وتوقع «الزهيري» أن يشارك أكثر من 1500مشترك هذا العام من العاملين بشركات التأمين المصرية وشركات الوساطة وغيرها من الكيانات والمؤسسات التي تعمل ضمن منظومة التأمين المصري، ويضم الماراثون مجموعة من مسابقات كالعدو ومضمار الموانع.

ويعد «نجري معا.. نحو بيئة أفضل وصحة مستدامة»، الثالث الذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين وهذا في ضوء النجاح الذي حققه من قبل في تنظيم هذا الحدث مرتين متتاليين في عامي 2018 و2019.