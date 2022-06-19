ضبط 1284 قضية تموينية و129 «مخدرات» وتنفيذ 50 ألف حكم قضائي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط «1284» قضية تموينية متنوعة من بينهم قضية حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات «2 طن "مكرونة - أرز"».

وأسفرت الحملات عن ضبط «403» قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت «26,480 طن "دقيق أبيض – أرز - مكرونة – سكر حر – لحوم – أعلاف " – 20160 قطعة بسكويت – 3256 قطعة مستلزمات طبية - 52 عبوة سجائر»، وكذا «610» قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن «17 قضية دقيق مدعم"تصرف - تجميع" – 67 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 81 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 19 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 3 قضايا بيع بأزيد من السعر – 1 قضية توقف عن الإنتاج – 4 قضايا غلق - 418 قضية متنوعة أخرى»، بمضبوطات بلغت «2,100 طن دقيق بلدى مدعم» وكذا «20» قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها «61,240 طن سكر تموينى – 500 كيلو جرام أسمدة مدعمة – 107212 عبوة زيت تموينى - 750 لتر سولار» حيث بلغ إجمالى المضبوطات «92,320 طن – 107212 عبوة زيت تموينى – 3256 قطعة مستلزمات طبية – 750 لتر سولار – 52 عبوة سجائر – 20160 قطعة بسكويت»

ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد «3» قضايا بمضبوطات بلغت «9,653 طن أقماح محلية» أبرزها الآتى:

ضبط «8٫145 طن "أقماح"» محظور تداولها خارج المنظومة بقصد حجبها عن التوريد تم تخزينها وحجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء .. بحوزة «مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص» بمحافظة الشرقية.

ضبط «1٫05 طن "أقماح محلية"» محظور تداولها خارج المنظومة بقصد حجبها عن التوريد تم تخزينها وحجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء .. بحوزة «مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص» بمحافظة المنوفية.

كما تم ضبط «28» قضية إمتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بـ «31,425» طن أقماح محلية.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق .. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد «10» قضايا بمضبوطات بلغت «259 قطعة "57 قطعة صوتية – 98 قطعة ضوئية – 104 ملصق"».

مواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون

اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط «2967» قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أسفرت جهود الإدارة عن ضبط «13812» قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم أسفرت جهود الإدارة عن ضبط «134» قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة أسفرت جهود الإدارة عن ضبط «108» قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها «تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص».

ضبط 51 قطعة سلاح و129 قضية مخدرات وتنفيذ 50827 حكم قضائى

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط «عدد 51 قطعة سلاح نارى بحوزة 36 متهم».

وفى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ «50827» حكم قضائى متنوع وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط «2» تشكيل عصابى ، ضما «6» متهمين ، إعترفوا بإرتكاب «20» واقعة سرقة متنوعة.

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط «129» قضية مخدرات .. ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت «8,704 كيلو جرام».

كمية من مخدر الحشيش وزنت «3,740 كيلو جرام».

كمية من مخدر الهيروين وزنت «3,662 كيلو جرام».

كمية من مخدر البودر وزنت «668 جرام».

كمية من مخدر الإستروكس وزنت «290 جرام».

كمية من مخدر الآيس وزنت «169 جرام».

كمية من مخدر الشابو وزنت «135جرام».

كمية من مخدر كريستال وزنت «50 جرام».

كمية من مخدر الفودو وزنت «30 جرام».

كمية من مسحوق الإستنشاق المخدر وزنت «20 جرام».

كمية من مخدر DM وزنت «40 جرام».

عدد «72» طابع مخدر.

عدد «1738» قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط «14» متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط «6» متهمين.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط «18596» مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط «255» دراجة نارية مخالفة.

فى مجال فحص السائقين: فحص «38» من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية «7» منهم.

جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط «2» قضية.

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد «26» قضية .

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد «1029» مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد «221» حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات" : ضبط «8» قضايا.