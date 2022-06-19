رئيس التحرير

محمود مسلم

وصول مودة الأدهم «جنايات القاهرة» لنظر الاستشكال على حبسها 6 سنوات 

كتب:

بسمة عبدالستار
12:52 م | الأحد 19 يونيو 2022
مودة الأدهم

مودة الأدهم

وصلت إلى محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، المتهمة مودة الاتهام فتاة التيك توك نظر الاستشكال المقدم من محاميها، على حكم حبسها 6 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه، بتهمة الإتجار في البشر، بعد تخفيف العقوبة على صديقتها في ذات القضية حنين حسام، بمعاقبتها بالسجن 3 سنوات.

وتقدمت مودة الأدهم، في وقت سابق، أمام محكمة النقض، بطعن على حكم حبسها 6 سنوات، وغرامة 200 ألف جنيه، بتهمة الإتجار في البشر.

اقرأ المزيد:

تأجيل نظر استشكال مودة الأدهم على حكم حبسها لـ19 يونيو

وصول مودة الأدهم لنظر جلسة الاستشكال على حكم حبسها بالاتجار في البشر

إحالة نقض فتيات التيك توك مودة الأدهم وشيري وزمردة لجنح «الاقتصادية»

المشدد 3 سنوات لشريك مودة الأدهم وحنين حسام وغرامة 10 آلاف جنيه
بقلم بسمة عبدالستار