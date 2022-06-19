«المالية» تطرح أذون خزانة «أجل 91 و273 يوما» بقيمة 22 مليار جنيه اليوم

يطرح البنك المركزي المصري اليوم الأحد أذون خزانة اجل بقيمة إجمالية تصل إلى 22 مليار جنيه تتنوع بين أذون خزانة أجل 91 يومًا وأذون خزانة أجل 273 يومًا قبل أن تعقد لجنة السياسة النقدية التابعة البنك المركزي المصري اجتماعها الثالث خلال العام الحالي 2022 لبحث موقف أسعار الفائدة.

طرح أذون خزانة أجل 91 يومًا بقيمة 13 مليار جنيه

واعلن البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي على الإنترنت عن عزمه طرح أذون خزانة أجل 91 يومًا بقيمة 13 مليار جنيه تستحق السداد يوم 20 سبتمبر المقبل، بينما أعلن بالتوازي عن طرح أذون خزانة أجل 273 يومًا بقيمة 9 مليارات جنيه تستحق السداد يوم 21 مارس من العام المقبل 2023.

تأمين احتياجات ونفقات الموازنة العامة للدولة

ويطرح البنك المركزي المصري أذون وسندات الخزانة لصالح وزارة المالية لتأمين احتياجات ونفقات الموازنة العامة للدولة على مدار العام المالي الحالي 2021-2022 بصفة دورية عبر مزادات وعطاءات ينظمها البنك المركزي بشكل أسبوعي.

وكان البنك المركزي المصري أعلن يوم الخميس عن طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية 19.5 مليار جنيه نجح في جمع نحو 17 مليار جنيه تتوزع بين اذون خزانة اجل 364 يوم بقيمة 8 مليارات بمتوسط أسعار فائدة قدرها 14% بينما جمع 9.3 مليار جنيه مقابل أذون خزانة أجل 182 يومًا وبمتوسط أسعار فائدة قدرها 15.24%.

ويترقب مجتمع المال والأعمال الاجتماع الثالث للجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري لبحث موقف أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل الموافق لـ 23 يونيو الحالي بعدما قررت اللجنة رفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس بمعدل 3% على مرتين الأولى يوم 21 مارس الماضي بقيمة 100 نقطة أساس بما يعادل الـ 1 % ثم رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس بما يعادل الـ 2% يوم الخميس الموافق لـ 19 مايو الماضي في ثاني اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال العام الحالي 2022.