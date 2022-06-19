اللجنة العامة بـ«النواب» توافق على موازنة المجلس للسنة المالية 2022-2023

اجتمعت اللجنة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، صباح اليوم الأحد 19 يونيو 2022، واستعرضت اللجنة العامة تقـرير لجنة الخطة والموازنة - باعتبارها لجنة حسابات المجلس- عن الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2022- 2023.

اجتماع لجنة الخطة والموازنة

وراعى تقرير اللجنة تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات، وفقًا للاحتياجات الفعلية لما تتطلبه القوانين والقرارات واقتراحات تحسين مستوى الأداء فى مختلف القطاعات بالمجلس.

الموافقة على تقرير اللجنة

وانتهت اللجنة العامة فى ختام اجتماعها إلى الموافقة على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس للعام المالي 2022/2023.

وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى الجهد المبذول على مستوى اللجان النوعية من الأعضاء خاصة في المجال التشريعي والتعديلات الجوهرية التي تدخلها اللجان على مشروعات القوانين.