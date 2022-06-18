آخر موعد 30 يونيو.. «المالية»: جميع العقارات المبنية خاضعة للضريبة

تبدأ مصلحة الضرائب العقارية استقبال قيمة القسط الأول من الضريبة العقارية عن العام الحالي 2022 قبل نهاية شهر يونيو الجاري، وفقا لقانون الضريبة العقارية الذي يسمح للممول أو المكلف بأداء الضريبة بتقسيطها على دفعتين، الأولى في منتصف العام قبل نهاية يونيو، بينما القسط الثاني قبل نهاية شهر ديسمبر من كل عام.

شلبي: القانون أتاح للمكلف بسداد الضريبة العقارية.. الدفع على قسطين

من جانبه، أكد أشرف شلبي وكيل أول وزارة المالية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ القانون أتاح للممول أو المكلف بسداد الضريبة العقارية على قسطين في العام الأول قبل نهاية شهر يونيو المقبل، بينما يتم سداد القسط الثاني قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل، وذلك تسهيلاً من مصلحة الضرائب العقارية على الممولين أو المكلفين بأداء الضريبة، ولذلك من المقرر تحصيل القسط الأول قبل حلول 30 يونيو المقبل.

الضريبة العقارية تسري على كل العقارات المبنية على أرض مصر

وتابع «شلبي»، أنَّ الضريبة العقارية تسري على جميع العقارات المبنية المقامة على أرض مصر، عدا غير الخاضعة للضريبة، موضحا أن تلك العقارات تخضع للضريبة سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بـ أداء الضريبة بنفسه، وسواء كانت تامة ومشغولة، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير إتمام.

ولفت وكيل أول وزارة المالية، إلى أن جميع المباني القائمة حاليا خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات، أيا كان موقعها الجغرافي، مشيراً إلى أن الضريبة تفرض أيضا على الأراضي الفضاء المستغلة سواء الجراجات أو المشاتل سواء كانت مؤجرة وغيرها، لافتا إلى رفع الضريبة العقارية إذا أصبحت الأراضي الفضاء غير مستغلة.

تابع، «كما تخضع للضريبة التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر والمقصود بالعقار فى القانون الجديد هو كل وحدة سكنية فى المبنى وليس المبنى بالكامل».