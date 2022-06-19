واردات تركيا من خام الحديد ترتفع 7.3% بنهاية أبريل الماضي

ارتفعت واردات تركيا من خام الجديد بنحو 7.3% خلال الفترة من يناير حتى أبريل الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وقال معهد الإحصاء التركي إن واردات تركيا من خام الحديد في شهر أبريل الماضي بلغ 1.24 مليون طن، بزيادة قدرها 31.3 % مقارنة بشهر مارس، وبزيادة 24.6 % مقارنة بالشهر نفسه من عام 2021.

وانخفضت قيمة هذه الواردات بنسبة 4.5% لتصل إلى 176.51 مليون دولار على أساس سنوي، بينما ارتفعت بنسبة 57.5% مقارنة بشهر مارس.

واردات تركيا من خام الحديد

وفي الفترة من يناير إلى أبريل من هذا العام، بلغت واردات تركيا من خام الحديد 3.75 مليون طن، بزيادة 7.3 %، بينما انخفضت قيمة هذه الواردات بنسبة 12.1% لتصل إلى 484.65 مليون دولار، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

وفي أبريل الماضي، تراجعت واردات تركيا من خام الحديد من البرازيل 2% على أساس سنوي، تلتها جنوب إفريقيا التي بكمية 780.291 طن، في حين بلغت واردات تركيا من خام الحديد من السويد في الشهر ذاته 659.328 طن.

إجمالي واردات أمريكا من لفائف الأسلاك

في سياق موازٍِ، كشفت بيانات الإحصاء النهائية الصادرة عن وزارة التجارة الأمريكية، أن إجمالي واردات أمريكا من لفائف الأسلاك بلغ 160,984 طن في شهر أبريل 2022، بانخفاض 4.6% عن شهر مارس، ولكن بزيادة 177.9 % عن مستويات شهر أبريل 2021.

ومن حيث القيمة، بلغ إجمالي واردات لفائف الأسلاك 157.3 مليون دولار في شهر أبريل الماضي، مقارنة بـ 153.5 مليون دولار في شهر مارس و49.1 مليون دولار في شهر أبريل 2021، وكشفت البيامات أن أمريكا استوردت في شهر أبريل أكبر كمية من لفائف الأسلاك من كندا، حيث بلغت 27.452 طن، مقارنة بـ 29.906 طن في شهر مارس و26.388 طن في شهر أبريل 2021.

وتشمل المصادر الرئيسية الأخرى للفائف الأسلاك المستوردة في شهر أبريل ألمانيا، مع 24.928 طن والجزائر 21.834 طن، ومن مصر بكمية 15.372 طن واليابان بكمية 14.664 طن.