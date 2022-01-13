مصانع الحديد تخفض الإنتاج وسط تخوف من هجمة واردات.. ومصدر يكشف السبب

تدور أسعار حديد التسليح منذ نحو 5 أشهر، حول سعر 15 ألف جنيه للطن، وهو السعر الذي لم تصل إليه منتجات الحديد في أي وقت مضى.

وأجبرت حالة الركود التي شهدتها أسوق الحديد، أغلب المصانع على خفض الإنتاج، فيما قررت 3 مصانع التوقف عن الإنتاج مؤقتا لحين تحسن الأوضاع، وقال مصدر مطلع لـ«الوطن»، إنّ الفترة الأخيرة من العام الماضي، شهدت تراجعا في معدلات الطلب من جانب الأفراد وقطاع الشركات، نتيجة تشبع سوق الحديد، فضلا عن ضوابط البناء الجديدة في المدن، التي أدت لتحجيم عمليات التشييد من جانب القطاع العائلي على وجه التحديد.

الأفراد يمثلون نصف الاستهلاك

ويستهلك الأفراد نحو نصف إنتاج حديد التسليح في مصر، فيما تستهلك شركات المقاولات والتشييد والاستثمار العقاري النسبة المتبقية، ويبلغ إنتاج مصر نحو 8 ملايين طن سنويا، بينما يدور الاستهلاك حول 7.5 مليون طن تقريبا، فيما تبلغ الطاقات الإنتاجية الكاملة لمصانع الحديد نحو 14 مليون طن.

ووفقا للمصدر، فإنّ المصانع التي توقفت بشكل مؤقت تقع ضمن فئة مصانع الدرفلة، وجميعها ينتج كميات تتجاوز 100 ألف طن، موضحًا أنّ المصانع مرتبطة بشكل كبير بالتكلفة، والتي شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الأشهر الماضية، ما دفع الأسعار لمستويات قياسية، في ظل تراجع الطلب.

مخاوف من الاستيراد

وأكد المصدر أن هناك هواجس من هجمة واردات سواء فيما يتعلق بالبيليت أو المنتجات النهائية، حال انخفاض أسعار الخام، خاصة مع قرار وزارة التجارة الصادر قبل نحو شهرين بإزالة رسوم الحماية على حديد التسليح والبيليت، التي تم فرضها منذ العام 2017.