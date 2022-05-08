أسعار خام الحديد والبيليت تواصل التراجع للأسبوع الثالث على التوالي

استمرت أسعار خامات صناعة الحديد والصلب في تراجعها للأسبوع الثالث على التوالي، بعد فترة طويلة من الارتفاعات الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، وكشفت الأسعار المعلنة في أسواق الصلب العالمية عن تراجعٍ كبير في أسعار الخردة وخام الحديد، ومربعات الصلب «البيليت»، وحديد التسليح خلال تعاملات الأسبوع الأول من الشهر الجاري.

أسعار الخردة 535 دولارًا للطن

وبلغت أسعار الخردة 535 دولارًا للطن، لتتراجع بأكثر من 100 دولار في الطن، حيث هبطت من مستويات 620 دولارًا في منتصف أبريل، ونحو 653 دولارا في تعاملات 22 أبريل، ثم 550 دولارا للطن في الأسبوع الأخير من أبريل.

أسعار خام الحديد في تتراجع

في الوقت ذاته استمرت أسعار خام الحديد في التراجع، حيث سجلت 139 دولارا للطن، مقارنة بـ 146 دولار في الأسبوع الأخيرة من الشهر الماضي، ونحو 150 دولارا في تعاملات 22 أبريل، وحوالي 154 دولار في تعاملات الأسبوع الثاني من أبريل.

أما أسعار مربعات الصلب «البيلت» فقد تراوحت بين 680 – 730 دولارًا للطن.

سجلت أسعار البيليت التراجع الأكبر

وسجّلت أسعار البيليت التراجع الأكبر في الأيام الأخيرة من أبريل، حيث شهدت انهيارًا سعريا، بعد رحلة صعود جنونية استمرت أكثر من شهر ونصف، وبلغ الانخفاض في سعر البيليت التركي نحو 40 دولارًا في تعاملات 29 أبريل، مقارنة بأسعار 22 أبريل، بعد تراجع سابق بقيمة 130 دولارًا، ليسجل طن البيليت التركي 720 دولارا، مقارنة بما يتراوح بين 760 دولارًا و770 دولارًا، هبوطا مما يتراوح بين 880 إلى 900 دولار للطن.

وسجلت أسعار حديد التسليح ما بين 880 – 900 دولار، مقارنة بـ920 دولارًا في تعاملات 22 أبريل، و 965 دولارًا في تعاملات منتصف الشهر، في الوقت الذي استقرت فيه أسعار لفائف الأسلاك عند مستويات الأسبوع الماضي، بعدما تراجعت بنحو 70 دولارًا، مسجلة 980 دولارًا مقارنة بـ 1050 دولارًا.